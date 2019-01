TTC feiert vor Rekordkulisse

Lampertheim.Wie lange seine Heiserkeit noch anhalten wird, konnte Uwe van gen Hassend im Gespräch mit dieser Zeitung schlecht abschätzen. Der Vorsitzende des TTC Lampertheim wird es verschmerzen können, denn der Grund für seine leicht kratzige Stimme war ein äußerst erfreulicher. Am Ende des Spitzenspiels der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord gegen den Dritten Union Velbert stand für das erste TTC-Herrenteam ein nervenaufreibender, aber verdienter 6:3-Erfolg.

„Ich habe fast alle Spiele der letzten 40 Jahre hier miterlebt. Als aber die Zuschauer am Ende ‚Wir sind stolz auf unser Team‘ gesungen haben, war das schon Gänsehaut pur“, meinte van gen Hassend, der vor Spielbeginn den Landesehrenbrief für seine „herausragenden Verdienste um die Gemeinschaft Lampertheims“ erhielt (wir berichteten ausführlich in unserem Lokalteil). Seit 1981 wirkt der 57-jährige Vertriebsleiter im TTC-Vorstand mit, seit 25 Jahren führt van gen Hassend den Tischtennis-Club als erster Vorsitzender an – der Sieg der ersten TTC-Herrenmannschaft im richtungsweisenden Heimspiel gegen Velbert kam da wie bestellt. Zumal Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Gottfried Störmer, die die Ehrung vornahmen, eine „Rekordkulisse“ in der Sedanhalle zu Gesicht kamen, wie van gen Hassend stolz festhielt. 140 Zuschauer bei einem TTC-Spiel: Das hatte es in der 62-jährigen Vereinshistorie noch nicht gegeben. „Das war eine erstligareife Kulisse. Und dazu noch so ein spannendes Spiel“, schwärmte van gen Hassend von einem „Hammertag“.

Rang zwei gefestigt

Der Rückrundenstart hatte es auch sportlich in sich. Nach Bällen (384:393) hatte Velbert die Nase vorn. Doch fünf von neun Spielen gingen in den fünften Satz – und vier davon entschieden die Lampertheimer für sich. Darunter auch die Auftaktdoppel, in denen die TTC-Teams Andrei Putuntica/Istvan Molnar und Alfredas Udra/Nick Tio jeweils 0:2 hinten lagen. Im Schlusssatz behielten beide Duos allerdings mit 11:9 und 12:10 die Oberhand.

In der Einzelphase erwies sich der Litauer Udra gegen den früheren EM-Bronzegewinner Adrian Dodean als Stehaufmännchen und kam nach zwei Rückständen zu einem dramatischen 15:13-Erfolg im letztmöglichen Durchgang. Lampertheims frischgebackener Jugend-WM-Starter Nick Tio steuerte einen Fünf-Satz-Sieg bei, sein zweites Einzel gewann der US-Amerikaner in vier Sätzen. „Diesmal war einfach alles dabei: Netzroller, vergebene Matchbälle. Wenn wir die beiden Doppel verloren hätten, wären wir wahrscheinlich untergegangen. Die Partie hätte auch 5:5 oder 3:6 ausgehen gehen“, merkte van gen Hassend fair an – hielt aber auch fest: „So, wie es jetzt für uns gelaufen ist, ist es für uns optimal. Nach dem Spiel hat uns auch der Gegner für eine tolle Moral gelobt.“

In der Tabelle der dritten Liga hat sich der TTC Lampertheim jetzt endgültig oben festgebissen. Nach der geglückten Revanche gegen Velbert – im Hinspiel hatte es eine 1:6-Niederlage gesetzt – weisen die Spargelstädter als Zweiter 14:4 Punkte auf. Velbert und der punktgleiche Vierte Hertha BSC (11:7) haben jetzt drei Zähler Rückstand. Auf Platz eins ist Zweitliga-Absteiger 1. FC Köln mit 21:1 Punkten allein auf weiter Flur. Noch. Denn für sein Gastspiel beim Spitzenreiter am 24. Februar hat der TTC einen Reisebus gemietet – 49 Anmeldungen sind laut van gen Hassend bereits eingegangen. Vorher empfängt Lampertheim den Vorletzten SC Buschhausen (10. Februar).

Unüberhörbar waren auch Fangesänge wie „Immer weiter, immer immer weiter bis zur Liga zwei“. Dafür müsste der TTC jedoch Meister werden – oder hoffen, dass der Zweite der Nord-Gruppe in die Relegation darf. Eine Auf- und Abstiegsrunde ist aktuell nicht vorgesehen. „Das hängt immer davon ab, welche Mannschaften wie melden“, präzisierte van gen Hassend auf Nachfrage – beschwichtigte jedoch umgehend: „Daran verschwende ich im Moment keinen Gedanken.“

TTC Lampertheim: Putuntica/Molnar, Udra/Tio (je 1), Tio (2), Putuntica, Udra (je 1).

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019