TTC fordert Unterbrechung

Lampertheim.Auch am kommenden Wochenende werden keine Mannschaften des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim an den Tischen stehen. „Nein, wir spielen nicht“, stellt Lampertheims Vorsitzender Uwe van Hassend am Telefon sofort klar. Die Mannschaftsführer der TTC-Teams und Sportwart Jens van Hassend seien „gemeinschaftlich“ zu dieser Entscheidung gekommen, erklärt der 59-Jährige.

An der Abstimmung war van gen Hassend senior zwar „nicht beteiligt“, wie er sagt. Der TTC-Boss trägt sie aber voll mit. „Als Verein haben wir die Verantwortung und die Fürsorgepflicht, eine klare Entscheidung zu treffen“, betont er. Die Covid-19-Pandemie wird beim TTC längst gesamtgesellschaftlich gedacht. In einer Lampertheimer Nachwuchsmannschaft habe es neulich einen Corona-Fall gegeben, berichtet van gen Hassend. „Das müssen wir uns nicht unbedingt wieder antun“, meint er: „Es geht um den Schutz unserer Sportler, Vereinsmitglieder und aller Beteiligten. Viele können es sich nicht erlauben, wegen ihres Hobbys für 14 Tage in Quarantäne zu müssen.“

Noch wird trainiert

Den Trainingsbetrieb hält der TTC zurzeit noch aufrecht. Doch auch hier steht der Sport zunehmend hinten an. „Wir trainieren unter höchster Sicherheitsstufe und halten uns streng an alle Vorschriften“, teilt van gen Hassend mit. Die Trainingsbeteiligung sei im Vergleich zu den vergangenen Wochen um fast 50 Prozent gesunken. „Vor allem ältere Spieler, die bis jetzt alles mitgemacht haben, was möglich war, verzichten jetzt. Das macht den Sportlern ja keinen Spaß“, weiß van gen Hassend. Und ergänzt: „Das scheint mir die einzige vernünftige Lösung zu sein. Man muss doch selbst nichts haben.“

Es sind die Tücken in der Praxis, die van gen Hassend für fatal hält. „Jetzt kommt die kalte Witterung. Dann stehst du als Spieler nach dem Training da und darfst nicht duschen, sondern musst dich nassgeschwitzt ins Auto setzen. Im Odenwald hast du viele Gegner mit kleinen Hallen. Mit dem Kleinbus zu fahren, geht jetzt bei Auswärtsspielen auch nicht mehr“, zählt Lampertheims Vorsitzender auf. Das Vereinsleben leide sowieso unter all den Maßnahmen: „Klar fehlen da auch die netten Zusammenkünfte.“

Auch deshalb vertritt van gen Hassend einen klaren Standpunkt, was die Fortsetzung des Spielbetriebs angeht. „Eigentlich kann es jetzt keine andere Entscheidung geben als die Runde zu unterbrechen“, findet er. In der vergangenen Woche hat es der Hessische Tischtennis-Verband seinen Vereinen ermöglicht, Spiele bis zum 8. November straffrei abzusetzen. Daraufhin seien für das vergangene Wochenende knapp 85 Prozent aller Tischtennisspiele in Südhessen abgesagt worden, berichtet van gen Hassend.

„Das ist doch ein klares Zeichen“, vermisst der TTC-Boss auch von Seiten des Deutschen Tischtennis-Bunds ein Konzept: „Wie geht es weiter? Wann sollen all diese Spiele nachgeholt werden? Dieses Jahr klappt das doch gar nicht mehr“, sagt van gen Hassend: „Man hat keine Planungssicherheit und wenig Transparenz. Solange das nicht vernünftig geregelt ist, sagen wir ab.“

