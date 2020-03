TTC-Gegner als Wundertüte

Lampertheim.Der taktisch clevere 6:4-Heimsieg gegen Hannover 96 vor zehn Tagen hat die Stimmung beim Tischtennis-Club Lampertheim spürbar aufgelockert: Das erste Herrenteam kann ziemlich sicher für ein fünftes Jahr in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord planen. Nur noch theoretisch können die Schlusslichter Hannover (8:20 Punkte) und TSV Schwarzenbek (8:22) die TTC-Herren abfangen. Die Lampertheimer, derzeit Tabellenfünfter mit 14:14 Zählern, klammern dieses Szenario lieber aus – und peilen den nächsten Punktgewinn an.

Am Sonntag (14 Uhr) sind die Südhessen zu Gast beim punktgleichen Vierten SV Union Velbert. Der Kontrahent aus Nordrhein-Westfalen hat nicht nur eine ausgeglichene Punkteausbeute. Auch die Velberter Spielbilanz (65:65) gleicht sich aus. Lampertheims Spielbilanz (55:62) ist minimal schlechter.

Die Vorrunde hatte Velbert mit 9:9 Punkten knapp hinter dem TTC (11:7) auf Platz fünf abgeschlossen. Und auch die Rückserie des SV Union verlief bislang ausgeglichen. Oder genauer gesagt: mit viel Licht und Schatten. Den 6:2-Pflichterfolgen gegen die voraussichtlichen Absteiger aus Hannover und Schwarzenbek stehen überraschende Punktverluste gegen den SV Siek (4:6) und den TTC Herne (5:5) gegenüber. Bei Hertha BSC, dem Meister in spe, gab es ein 2:6. „Velbert hat in den vergangenen Wochen nicht mehr in Bestbesetzung gespielt“, stellt Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend fest.

Fokus auf zweiter Mannschaft

Ein Blick in die Spieldaten verrät in der Tat Kurioses. Seit der Rückrunde sind mit Adrian Dodean und Thomas Brosig zwei etatmäßige Leistungsträger der ersten Union-Mannschaft fester Bestandteil des Velberter Reserveteams, das die Tabelle der Regionalliga West anführt. „Velbert will mit aller Macht auch seine zweite Mannschaft in die 3. Bundesliga führen, aber nicht mit der ersten Mannschaft in die Zweite Liga aufsteigen“, erklärt van gen Hassend.

Velberts Nummer zwei, Constantin Cioti, zog vor kurzem zurück nach Guatemala. Auch er steht der „Ersten“ nicht mehr zur Verfügung. Vom Union-Stammkader sind nur noch Lars Hielscher, Vize-Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft 2002, und das tschechische Top-Talent Patrik Klos dabei. „Die Spieler, die bei Velbert im hinteren Paarkreuz zum Einsatz kommen, haben zuletzt in der Regionalliga im hinteren oder mittleren Paarkreuz gespielt“, weiß van gen Hassend.

Der TTC muss nach wie vor ohne seine verletzte Nummer eins, Andrey Semenov, auskommen. „In Velbert haben wir außerdem noch nie einen Blumentopf gewonnen“, spielt van gen Hassend auf die Materialbedingungen beim SV Union an: „Die haben dort ganz andere Tische und Bälle. Vieles wird davon abhängen, in welcher Besetzung Velbert antreten wird.“ Ob die Lampertheimer den verletzten Semenov (Handgelenkbruch) wie beim 6:4-Sieg gegen Hannover aus taktischen Überlegungen auf Position eins aufstellen werden, ließ der TTC-Vorsitzende offen: „Das könnte eine Variante sein.“

Sicher ist, dass Thomas Kern nicht nach Velbert mitreisen wird. Der Ersatzmann aus der zweiten TTC-Mannschaft ist privat eingespannt. „Alle anderen sind fit“, betont van gen Hassend – und nennt sogleich ein Beispiel: Am Wochenende holte der Litauer Alfredas Udra bei den nationalen Meisterschaften Silber im Einzel und Bronze im Doppel.

Damen nur Außenseiterinnen

Den nächsten Schritt raus aus dem Tabellenkeller will das Oberliga-Damenteam des TTC Lampertheim machen. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Südhessinnen, die mit 9:19 Punkten Relegationsplatz acht belegen, zu Gast beim Siebten TSV Langstadt III (9:15). „Langstadt III hat zuletzt in Bestbesetzung gespielt. Wenn wir dort auch nur einen Punkt holen, wäre das eine tolle Sache“, sagt van gen Hassend vor der viertletzten Punktpartie der Lampertheimer Oberliga-Damen. Die Vierer-Mannschaft der Spargelstädterinnen stellt sich am Sonntag quasi von alleine auf. Alina Metzner und Inessa Leckel stehen nach wie vor nicht zur Verfügung. Möglicherweise werden beide auch für den Rest der laufenden Spielzeit ausfallen.

