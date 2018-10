TTC gerüstet fürs Topspiel

Gross-Rohrheim.Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der TTC Groß-Rohrheim schickt sich auch in der Tischtennis-Verbandsliga Süd an, eine gute Rolle einzunehmen. In der Heimpartie gegen den TSV Nieder-Ramstadt feierte der Aufsteiger einen souveränen 9:3-Erfolg.

Fünf Wochen nach dem Auftaktsieg gegen Absteiger Blau-Weiß Münster konnten es sich die Groß-Rohrheimer leisten, in der Mitte auf Rivo Saaremäe zu verzichten – der Este wurde nicht eingeflogen. „Auch ohne ihn hatten wir gegen den Vorletzten keine große Mühe“, sagte TTC-Kapitän Tobias Meixner: „In den Einzeln brachte jeder seine Leistung.“ Auf den Positionen eins bis drei heimste Groß-Rohrheim eine 6:0-Ausbeute ein. Spitzenspieler Stephan Kaiser (jetzt 4:0) und Denis Vakulenko auf Position drei (3:0) bauten ihre Einzelbilanzen aus.

Am Sonntag (15 Uhr) steht Groß-Rohrheim der erste echte Prüfstein bevor. Es geht zum punktgleichen Tabellendritten TV Nauheim. „Nauheim ist ein Mitfavorit auf den Titel. Wir hoffen natürlich, auch in diesem Spiel dagegenhalten zu können“, freut sich Meixner auf das erste Topspiel der Saison. cpa

