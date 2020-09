TTC gibt Vorsprung aus der Hand

Ried.Zufrieden hört sich anders an. „Eigentlich war es ein Punktverlust. Wir hatten uns schon einen Sieg dort ausgerechnet“, sagte Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des TTC Lampertheim, nach dem 6:6-Remis der Hessenliga-Damen bei der vierten Mannschaft des TSV Langstadt. Von den „schwierigen Spielbedingungen“ in der Halle ließen sich die Lampertheimerinnen zunächst nicht blenden und gingen mit 4:1 in Führung. „Es war viel los und laut in der Halle. Unsere Spielerinnen hatten Konzentrationsschwierigkeiten“, meinte van gen Hassend.

Anne Lochbühler ging mit der Situation am besten um. Die TTC-Spielführerin punktete dreifach und schraubte ihre Saisonbilanz auf 11:1 Siege hoch. Auch Inessa Leckel, die auf Position drei zwei Einzel gewann, und Inken Diederich mit einem Erfolg auf Position zwei hielten dagegen. Beim Stand von 6:3 unterlagen Leckel und Sabrina Metzger ihren Gegnerinnen aber jeweils in drei Sätzen. Im letzten Einzel musste sich Diederich mit 7:11 im fünften Satz geschlagen geben.

Mit 6:2 Punkten führen die TTC-Damen die Hessenliga-Tabelle an. Der SV Ober-Kainsbach (5:1 Punkte), die TSG Oberrad (5:3) und Darmstadt 98 (4:0) sind den Südhessinnen jedoch auf den Fersen. In Oberrad bestreiten die TTC-Damen am Samstag, 10. Oktober, ihr nächstes Punktmatch.

Sophie Kirsch fällt aus

In der Bezirksoberliga hat die Hessenliga-Reserve des TV Bürstadt am Sonntag (11 Uhr) ein Heimspiel gegen die SG Wald-Michelbach. „Letztes Jahr haben wir Wald-Michelbach zu Hause überrascht“, erinnert sich Bürstadts Trainer und Abteilungsleiter Frank Rosenberger: „Spielt Wald-Michelbach komplett, ist die Mannschaft aber stärker als wir. Nach dem 6:6 gegen Auerbach im ersten Spiel können wir befreit aufspielen.“

Bitter für Bürstadts Damen II: Die 13-jährige Sophie Kirsch fällt mit einem gebrochenen Fuß bis Ende Oktober aus. Für sie soll Vanessa Holz ins Team rücken. Schon am Freitag (20.15 Uhr) muss das dritte TVB-Damenteam in der Bezirksliga zur SKG Ober-Mumbach. „Eine Mannschaft, die irgendwo im Mittelfeld steht, vielleicht auch etwas weiter hinten“, meint Rosenberger: „In Ober-Mumbach ist es deutlich schwerer, deshalb ist der Gegner Favorit.“

Zum Auftakt hatte Bürstadt III, das wohl mit Susanne Beck und Vanessa Holz sowie zwei Nachwuchsspielerinnen antreten wird, eine 3:9-Heimniederlage gegen den TSK Rimbach bezogen. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020