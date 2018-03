TTC-Herren fast sicher gerettet

Anzeige

Lampertheim.Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, war wieder einmal aus dem Häuschen. „Wir haben acht Herren- und eine Damenmannschaft. Und alle haben am Wochenende gewonnen“, merkte der TTC-Boss hoch erfreut an: „Bei uns ist im Moment alles eitel Sonnenschein.“

Die klassenhöchste TTC-Mannschaft sorgte dabei für den sportlichen Höhepunkt. Nach dem ungefährdeten 6:2-Heimsieg gegen den Vorletzten SV Brackwede (4:24 Punkte) ist dem Tabellensechsten, der 11:17 Zähler vorweist, der Klassenerhalt praktisch nicht mehr zu nehmen. Zumal Brackwede auch 44 Punkte in der Spielbilanz aufholen müsste. „Das geht nur, wenn wir jetzt alles verlieren und alle anderen Teams alles gewinnen“, meint van gen Hassend und ist sich sicher: „Das wird aber nicht passieren. Wir werden noch unsere Punkte holen.“ Nach dem Heimspiel gegen den Zweiten TTC Fulda-Maberzell II am 11. März gastieren die Spargelstädter beim Siebten TSV Schwarzenbek (17. März) und beim Achten SV Siek (18. März). Am 15. April schaut Schlusslicht TTC Seligenstadt in der Lampertheimer Sedanhalle vorbei.

Zweite Mannschaft vor Titel

Beim 6:2 gegen Brackwede traten die TTC-Herren erstmals in dieser Runde komplett an – prompt ging Lampertheim mit einer 2:0-Führung aus dem Doppelauftakt hervor. Dieses Kunststück war den Südhessen bislang noch nicht geglückt. „Ein einziger Spieler macht so viel aus“, war van gen Hassend froh, dass Soroosh Amiri Nia zu seinem Debüt kam. Der Deutsch-Iraner hatte nach monatelanger Wartephase vor zwei Wochen endlich sein Visum erhalten und soll auch bei den restlichen Begegnungen an der Platte stehen.