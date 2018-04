Anzeige

Einen Ersatzmann für Turoczy hat van gen Hassend im Blick. „Noch ist aber nichts spruchreif“, betonte Lampertheims Vorsitzender. Auch die Zukunft des Deutsch-Iraners Amiri Nia, der erst in der Schlussphase der Saison sein Visum erhielt, ist offen. „Die Chancen stehen 50:50“, so van gen Hassend. Das Spitzenpaarkreuz um den Litauer Alfredas Udra und den Moldauer Andrei Putuntica bleibt dem TTC im dritten Drittliga-Jahr in Folge hingegen erhalten, wie van gen Hassend bestätigte.

TTC-Damen bleiben unverändert

Keine Änderungen will das TTC-Damenteam für die Spielzeit 2017/18 in der Oberliga Hessen vornehmen. Nach Platz vier in dieser Saison (van gen Hassend: „Mehr wäre nicht gegangen“) wollen Anne Lochbühler, Inken Diederich, Inessa Leckel, Tanja Haberle, Alina Metzner und Sabrina Metzger in unveränderter Stärke weitermachen. „Alle wollen bleiben. Das passt menschlich, das ist viel wert“, erläuterte van gen Hassend. Die TTC-Damen verabschiedeten sich mit einem 8:1-Heimsieg über den SC Niestetal II in die Sommerpause.

Einen 9:1-Sieg bei Seligenstadt II feierte das zweite TTC-Herrenteam, das schon seit März als Verbandsliga-Meister und Hessenliga-Aufsteiger feststeht. In den zwei verbleibenden Partien – am Samstag (18 Uhr) kommt der Sechste TG Obertshausen II – will Lampertheims „Zweite“ (31:1 Punkte) ungeschlagen bleiben. cpa

