TTC-Herren gehen unter

Lampertheim.Uwe van gen Hassend konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim davor gewarnt, das erste Herrenteam nach dem starken Saisonauftakt in der 3. Bundesliga Nord im Auf- statt im erwarteten Abstiegskampf zu verorten. „Wir sind eine junge Mannschaft. Velbert ist deutlich routinierter als wir. Da kann es auch immer mal passieren, dass wir auf die Nase fallen, weil es nicht läuft“, hatte van gen Hassend dieser Zeitung erklärt.

Die 1:6-Niederlage im Spitzenspiel bei Union Velbert kam deshalb wie eine Bestätigung seiner Aussage daher. „Genau das ist passiert“, sagte van gen Hassend: „Es war ein ganz seltsames Spiel. Wir sind nicht richtig reingekommen und kamen mit den Verhältnissen in der Halle nicht so klar. Zuletzt war unser Spiel von spektakulären Ballwechseln geprägt – das war diesmal gar nicht so.“

Die Schuldigen für das ausgebliebene Tischtennis-Feuerwerk hatte van gen Hassend rasch ausgemacht: „Velbert ist zum ersten Mal in Bestbesetzung angetreten und hat sich nicht auf unsere offene Spielweise eingelassen. Vor allem die ehemaligen Bundesliga-Spieler Lars Hielscher und Adrian Dodean auf den Positionen eins und zwei haben es verstanden, unsere jungen Spieler taktisch auszuknocken. Das Endergebnis ist zu hoch, aber Velbert war uns an diesem Tag klar überlegen.“

Dass die zweite Saisonniederlage – zum Auftakt hatte Lampertheim 4:6 gegen Spitzenreiter 1. FC Köln verloren, danach folgten Siege gegen Hertha BSC (6:4), Schwarzenbek (6:0) und Siek (6:0) – die mit 20 Jahren jüngste Truppe der Nord-Gruppe vom Weg abbringt, glaubt van gen Hassend nicht: „Wir haben eine Abreibung bekommen und werden uns schütteln.“

Das 0:4 zur Pause spiegelte den Spielverlauf nicht wider. Lampertheims Spitzendoppel Andrei Putuntica/Istvan Molnar hatte gegen Dodean/Michael Tran eine 2:0-Satzführung vorlegt, musste sich aber im fünften Satz geschlagen geben (13:11, 13:11, 7:11, 8:11, 8:11). TTC-Spitzenmann Putuntica verspielte auch im Einzel gegen Dodean eine 2:0-Führung, während Alfredas Udra Unions Nummer eins Hielscher einen offenen Schlagabtausch bot, der nicht belohnt wurde (6:11, 11:5, 7:11, 11:9, 6:11). Nach der Pause schlug Molnar den US-Amerikaner Tran in fünf Sätzen und verkürzte auf 1:4, ehe Nicholas Tio und Putuntica gegen den tschechischen Juniorenmeister Patrick Klos und Hielscher in jeweils drei Sätzen verloren.

Am Wochenende ist der TTC spielfrei – allerdings werden sich Köln (10:0) und Hertha (7:5) gegenseitig Punkte wegnehmen, während der neue Zweite Velbert (7:3) auf den Drittletzten Buschhausen trifft. Am 18. November (14.30 Uhr, Sedanhalle) empfängt der Vierte Lampertheim (6:4) den Fünften TTC Herne (5:5). „Das wird ein ganz anderes Spiel“, sagt van gen Hassend.

Eine doppelte Heimaufgabe steht den TTC-Damen in der Oberliga Hessen bevor. Der Sechste (6:6 Punkte) trifft am Samstag (18 Uhr) auf den Zweiten TTG Vogelsberg (8:2) und am Sonntag (14 Uhr) auf Primus TTC Langen (12:0). „Die Trauben hängen hoch“, meint van gen Hassend. Als „krassen Außenseiter“ sieht der TTC-Boss auch das zweite Herrenteam (0:8), das am Samstag (18 Uhr) in der Hessenliga Süd-West den Spitzenreiter Viktoria Preußen-Frankfurt empfängt. cpa

