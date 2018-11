TTC II im Pech

Lampertheim.Das Glück des ersten Tischtennis-Herrenteams des TTC Lampertheim (siehe nebenstehenden Bericht) ist eng verbunden mit dem Pech der zweiten TTC-Mannschaft in der Hessenliga. Während Guillermo Gasio beim 6:0-Sieg in Borsum in der 3. Bundesliga Nord stark aufspielte, musste Lampertheims „Zweite“ im Heimspiel gegen den 1. SC Klarenthal ohne ihre Nummer eins auskommen und verlor 7:9.

Für das TTC-Reserveteam, das tags darauf mit Gasio zu einem 8:8 beim TTC Hausen kam und jetzt mit 1:15 Punkten auf dem letzten Platz verweilt, war es die dritte 7:9-Niederlage hintereinander. „Mit Gasio hätten wir gegen Klarenthal nicht verloren und wahrscheinlich sogar gewonnen“, meinte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Für Ahmet Topal und Thomas Kern gab es im Spitzenpaarkreuz nichts zu holen. Auf den Positionen vier und fünf überzeugten Steffen Kreß und Billy Pegg mit je zwei Erfolgen.

Beim 8:8 in Hausen vermasselte der Aufsteiger ohne Kreß den Doppelauftakt (0:3). Gasio auf Position zwei und Kern in der Mitte punkteten doppelt, das Schlussdoppel Kern/Bernhard Schüßler sicherte Lampertheim II den ersten Saisonzähler. Doch die Enttäuschung überwog. „Wir hätten 3:1 statt 1:3 Punkte mitnehmen können“, sagte van gen Hassend. Weil Gasio am Samstag wieder in der „Ersten“ aushilft, wird der Mexikaner den Vorrundenabschluss beim TTC Heppenheim II um 18.30 Uhr verpassen. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018