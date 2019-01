TTC II verliert die Hoffnung

Lampertheim.Die Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim haben zum Rückrundenstart in der Oberliga Hessen nichts anbrennen lassen. Mit dem 8:4-Heimerfolg gegen den Drittletzten Blau-Weiß Münster II holten die Spargelstädterinnen den Pflichtsieg, den TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend im Vorfeld der Partie dringend eingefordert hatte. „Das war ein Vier-Punkte-Spiel und deshalb ein ganz wichtiger Sieg“, meinte van gen Hassend hinterher.

Bei einer Niederlage gegen Münster II hätte der Kontrahent seinen Vorsprung auf drei Punkte ausgebaut, die Lampertheimerinnen wären auf einem Abstiegsplatz verblieben. So aber liegen die TTC-Damen mit 8:12 Punkten und einem bestrittenen Spiel weniger auf Rang fünf. Münsters Regionalliga-Reserve, die jetzt 7:15 Zähler aufweist, fiel dagegen hinter Lampertheim auf Relegationsplatz acht zurück. „Da waren viele knappe Spiele dabei. Am Ende war es allerdings ein verdienter Sieg für uns“, resümierte van gen Hassend.

Nach einer 1:1-Punkteteilung im Doppelauftakt fiel die Entscheidung im hinteren Paarkreuz. Hier trumpfte vor allem Inessa Leckel auf. Lampertheims Nummer drei landete gleich drei Einzelerfolge, darunter zwei Fünf-Satz-Siege gegen Clara Meinel und Münsters Spitzenspielerin Ursula Luh-Fleischer. Lampertheims Nummer eins, Anne Lochbühler, und Sabrina Metzger, die auf Position vier aufschlägt, trugen jeweils zwei Einzelerfolge zum Gesamtsieg bei.

Am kommenden Samstag (17 Uhr) ist die Ausgangslage für die Lampertheimer Tischtennis-Damen ungleich schwieriger. Beim Sechsten Kasseler Spvgg Auedamm II (7:11 Punkte) müssen die Südhessinnen ohne ihre beruflich eingespannte Spitzenspielerin Lochbühler auskommen. „Kassel war leider nicht bereit, das Spiel zu verlegen. Wir fahren als krasser Außenseiter zum nächsten Schlüsselspiel. Umso wichtiger war der Sieg gegen Münster“, betonte van gen Hassend.

Sportlich ganz düster sieht es indes für Lampertheims zweite Herrenmannschaft in der Hessenliga Süd-West aus. Die Drittliga-Reserve musste beim Siebten TTC Langen ohne Spitzenspieler Ahmet Topal (Tennisarm) auskommen und verlor knapp 7:9. Mit 1:19 Punkten fehlen dem Aufsteiger jetzt schon sieben Zähler zum rettenden Ufer. „Wir hatten einen sehr guten Start. Vorne haben wir dank Memo Gasio und Thomas Kern alle vier Punkte geholt. Leider war im mittleren Paarkreuz nichts für uns drin“, sagte van gen Hassend.

Krimi im Schlussdoppel

Im Schlussdoppel hatte das TTC-II-Doppel Thomas Kern/Bernhard Schüßler gegen Langens Spitzenduo Matthias Ruppert/Andreas Hirch trotz zwischenzeitlicher 2:1-Satzführung im fünften Satz (4:11) das Nachsehen. „Das ist wirklich schade. Einen Punkt hätte sich die Mannschaft für ihren motivierten Auftritt allemal verdient gehabt“, fand der TTC-Boss. Das Heimspiel gegen den Vorletzten Alemannia Königstädten (2:18 Punkte), das am Samstag (17 Uhr) in der Sedanhalle steigt, bezeichnete van gen Hassend als „Spiel um die goldene Ananas“. Für beide Teams gehe es um nichts mehr, bekräftigte er: „Aber wir wollen gewinnen und so wenigstens den letzten Platz abgeben.“ cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019