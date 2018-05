Anzeige

Ried.Die dritte Tischtennis-Herrenmannschaft des TTC Lampertheim schlägt bald in der Bezirksliga auf. In der Relegation in Schaafheim stellten die Spargelstädter den Aufstieg mit 9:4-Erfolgen über den TV Stockheim und den TSK Rimbach sicher. Lampertheim III hatte das Ticket zur Aufstiegsrunde als Vizemeister der Bezirksklasse-Gruppe 1 gelöst.

Für das erste Damenteam des TV Bürstadt ist dagegen der Traum vom Durchmarsch in die Oberliga Hessen geplatzt. Der Vizemeister der Hessenliga Süd-West unterlag dem favorisierten Nord-Mitte-Konkurrenten TTG Vogelsberg 0:8 und verlor mit 6:8 gegen den TTC Salmünster. Vogelsberg und Gastgeber Salmünster trennten sich 7:7 – somit steigt Vogelsberg auf.

Die TVB-Damenreserve steigt nach einem 0:8 gegen Blau-Weiß Münster IV von der Bezirks- in die Kreisliga ab. cpa