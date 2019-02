TTC Lampertheim III zieht mit Bürstadt gleich

Ried.Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt und die „Dritte“ des TTC Lampertheim liefern sich in der Bezirksliga-Gruppe 1 fortan ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Relegationsplatz zwei. Während der TVB beim Vierten VfR Fehlheim III 8:8 spielte, gewann Lampertheim III das Heimspiel gegen die SG Mitlechtern mit 9:4.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 musste Lampertheims „Vierte“ nach dem jüngsten Vier-Punkte-Spieltag wieder eine Niederlage im Abstiegskampf verdauen. Das Heimspiel gegen Tabellenführer BSC Einhausen endete 3:9. Eine überraschende 3:9-Niederlage bei Eintracht Pfungstadt III kassierte Bürstadt II in der Bezirksklasse-Gruppe 3. Am Freitag (20.15 Uhr) empfängt die TVB-Reserve Spitzenreiter TSV Modau.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Das war ein ganz wichtiger Punkt, da wir damit immer noch auf Platz zwei stehen. Allerdings hätten wir auch gewinnen können“, sagte Kapitän Frank Rosenberger zum 8:8 beim Vierten Fehlheim III (19:11 Punkte). Nach den Doppeln lag Bürstadt 3:0 vorn. Dank der überragenden Ausbeute von Nick Groeger und Enrico Hof, die in der Mitte vier von vier Punkten holten, führte der Bezirksoberliga-Absteiger zwischenzeitlich sogar 5:2. Vorne (1:3) und hinten (0:4) ließen die Bürstädter allerdings Federn.

Der TVB, der jetzt gleichauf mit Lampertheim III ist (20:8 Punkte), weist die um sechs Einheiten bessere Spielbilanz auf. Am Freitag (20.15 Uhr) kommt der Vorletzte KSV Reichelsheim (7:19). Dabei muss sich Bürstadt allerdings ohne Benjamin Brüderl (Arbeit) und Jan Epple bewähren, der in der parallel spielenden „Zweiten“ zum Einsatz kommen wird. „Wenn wir die Saison einigermaßen komplett beenden können, haben wir gute Chancen“, sagt Rosenberger.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Auch ohne Spitzenspieler Philipp Seiler lieferte Lampertheim III mit dem 9:4 gegen Mitlechtern eine „starke Leistung“ ab, wie TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend konstatierte. Die Erfolgsgaranten mit je zwei Einzelsiegen waren Frank Unterseher und Gerhard Blob, der am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert. Am Samstag (19.30 Uhr) will Lampertheim III im Fernduell mit dem punktgleichen TVB nachlegen. Es geht zum Fünften TSV Ellenbach (13:13 Punkte).

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: Gegenüber der DJK SSG Bensheim und dem TSV Reichenbach (beide 10:18 Punkte) sowie gegenüber dem zuletzt stark aufspielenden TTC Lampertheim IV (10:20) ist Bürstadts „Dritte“ mit 6:20 Zählern ins Hintertreffen geraten. Dass sich der Vierte TTC Heppenheim IV (16:14) am kommenden Montag (20.15 Uhr) im Heimspiel gegen Bürstadt III einen Ausrutscher leisten wird, bezweifelt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger stark. „Da wir ohne Harald und Daniel Gliewe antreten müssen, wird es brutal schwer“, sagt Rosenberger voraus.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: „Das Ergebnis sagt nichts darüber aus, wie knapp es zuging. Wir haben aber wieder einmal gezeigt, dass wir bezirksklassetauglich sind“, erklärte van gen Hassend zur 3:9-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Einhausen. Gleich drei Begegnungen gab Lampertheims „Vierte“ nach einer 2:1-Führung im fünften Satz ab. Am Wochenende ist der Drittletzte (10:20 Punkte) spielfrei. Weiter geht es am 8. März mit dem Kellerduell beim Achten Reichenbach (10:18).

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Ohne Leistungsträger Christian Hartmann lief für Bürstadt II beim 3:9 beim heimstarken Achten Eintracht Pfungstadt III wenig zusammen. Für das Spitzenspiel am Freitag (20.15 Uhr) gegen Primus Modau (23:3) geht Rosenberger davon aus, dass der Tabellenzweite (22:6) komplett antreten kann. „Allerdings sind die Vorzeichen jetzt ganz andere. Ohne die Niederlage in Pfungstadt hätten wir mit einem Sieg im direkten Duell an Modau vorbeiziehen können“, bedauert er.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019