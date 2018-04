Anzeige

Lampertheim.Die zweite Mannschaft des TTC Lampertheim hat das für heute vorgesehene Heimspiel gegen die TG Obertshausen II verschieben müssen. Die eigentlich vorletzte Punktpartie der Spargelstädter, die bereits als Meister der Tischtennis-Verbandsliga Süd und direkter Hessenliga-Aufsteiger feststehen, steigt nun am Sonntag, 29. April (14 Uhr, Sedanhalle) und bildet jetzt den Saisonabschluss. Einen Tag vorher empfängt Lampertheim II den Dritten Eintracht Frankfurt. Als Grund für die Spielverlegung nannte der TTC die Nominierung von TGO-Talent Lennart Dürr in den Schüler-Nationalkader. „Das ist ein offizieller Verlegungsgrund“, präzisierte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Der TTC II ist damit am Wochenende spielfrei – genauso wie die Lampertheimer Drittliga-Herren und die Oberliga-Damen, die beide schon am vergangenen Wochenende ihren letzten Spieltag hatten. cpa