TTC-Reserve verliert das Derby

Ried.Dass das zweite Herrenteam des TTC Lampertheim in der Tischtennis-Verbandsliga Süd im Abstiegskampf steckt, will Uwe van gen Hassend nicht so recht wahrhaben. „Wir haben vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenachten Darmstadt und mit 15:11 Punkten sogar eine positive Bilanz“, erklärt der Vorsitzende nach der 6:9-Heimniederlage gegen den TTC Heppenheim II.

Der doppelte Punktverlust im Derby gegen die Kreisstädter, die mit 9:19 Zählern auf Abstiegsplatz neun stehen, liefert einen Anhaltspunkt dafür, warum Lampertheims Drittliga-Reserve noch zittern muss. Wie schon beim 3:9 gegen den Vorletzten TTC Groß-Rohrheim zum Rückrundenauftakt war der Hessenliga-Absteiger gezwungen, personell Abstriche zu machen. Einmal mehr musste Lampertheim II auf seinen mexikanischen Spitzenmann Dario Arce verzichten. Außerdem fehlte Bernhard Schüßler, der als Fastnachtsprinz eingespannt war. „Ohne Arce sind wir eine Klasse schlechter – nicht nur, weil er fehlt, sondern auch, weil alle anderen Spieler aufrücken müssen“, erklärt van gen Hassend: „Deshalb war gegen Heppenheim II leider nicht mehr drin. Entscheidend war, dass wir im hinteren Paarkreuz keine Punkte geholt haben. Unseren Ersatzleuten mache ich aber keinen Vorwurf.“

Weiterhin ohne Dario Arce

Das Top-Doppel Thomas Kern/Ahmet Topal holte den einzigen Punkt für Lampertheim im Doppelauftakt. Im ersten Einzeldurchgang baute Heppenheim II seinen Vorsprung auf 7:2 aus – für den gastgebenden TTC punktete zunächst nur Thomas Kern auf Position eins. Kern war es auch, der mit seinem zweiten Einzelerfolg die vermeintliche Aufholjagd einläutete. Topal, Edwin Pleyer und Billy Pegg brachten den TTC II auf 6:7 heran. Dann gaben die Nachrücker Philipp Seiler und Stefan Karb auch ihre zweiten Einzelmatches ab.

Am Samstag (18 Uhr) ist Lampertheim II zu Gast bei Spitzenreiter SG Nieder-Roden. „Da wird wenig gehen, auch wenn wir Nieder-Roden am ersten Spieltag 9:7 besiegt haben“, erinnert sich van gen Hassend: „Da hat man gesehen, was möglich ist, wenn wir komplett sind.“ Arce fällt aber weiter aus, Schüßler ist dagegen wieder an Bord.

Am Samstag (18.30 Uhr, Bürgerhalle) empfängt der TTC Groß-Rohrheim den Sechsten TTC Pfungstadt. Die personell zuletzt arg gebeutelten Groß-Rohrheimer haben nur noch Minimalchancen auf die Rettung. cpa

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020