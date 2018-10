TTC sagt Velbert den Kampf an

Lampertheim.Dass eine Mannschaft als ernstzunehmender Gegner wahrgenommen wird, erkennt man im Tischtennis oft auch daran, dass der Kontrahent mit der bestmöglichen Formation an die Tische geht. Zumindest dieses Kompliment darf sich das erste Herrenteam des TTC Lampertheim vor dem Spiel beim SV Union Velbert in der 3. Bundesliga Nord am Sonntag (14 Uhr) auf die Fahne schreiben. „Sie werden gegen uns in Top-Besetzung antreten“, weiß TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Der Blick auf die Tabelle dürfte die Lampertheimer Jungspunde zusätzlich motivieren. Nach der Hälfte der Vorrunde geht die Begegnung zwischen dem Dritten Lampertheim (6:2 Punkte) und dem Vierten Velbert (5:3) als Spitzenspiel durch. Nur der unangefochtene Tabellenführer 1. FC Köln (10:0) und Hertha BSC (7:5), das am vergangenen Wochenende jedoch bei Abstiegskandidat SC Buschhausen die zweite Saisonniederlage bezog (4:6), stehen noch vor den beiden Kontrahenten – die allerdings mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in die Runde gestartet waren.

„Velbert ist ein hammerschwerer Gegner. Die Nummer eins, Lars Hielscher, hat bis vor kurzem noch in der Bundesliga eine positive Bilanz erspielt. Auch Adrian Dodean auf Position zwei hat Erstliga-Erfahrung. Dazu werden der tschechische Juniorenmeister Patrik Klos und erstmals auch der Amerikaner Michael Tran antreten“, zählt van gen Hassend die Aufstellung der Nordrhein-Westfalen auf – und kommt zum eindeutigen Schluss: „Wir müssen voll ans Limit gehen und eine ähnliche Leistung wie beim 6:4 in Berlin brauchen, um zu bestehen.“

Behalten die Lampertheimer, mit im Schnitt 20 Jahren die jüngste Truppe der Nord-Gruppe, ihre forsche, unbeschwerte Spielweise aus dem Sensationserfolg gegen die Hertha (6:4) sowie den glatten Erfolgen gegen Schwarzenbek und Siek (beide 6:0) bei, brauchen sie sich gewiss nicht vor Velbert zu verstecken. „Wir sind aber eine junge Mannschaft. Velbert ist deutlich routinierter als wir. Da kann es auch immer mal passieren, dass wir auf die Nase fallen, weil es nicht läuft“, will van gen Hassend nicht außer Acht lassen, dass die Spargelstädter vor der Runde als Abstiegskandidat galten.

Punktgewinn das Ziel

Die gute Stimmung im Vierer-Team um Andrei Putuntica, Alfredas Udra, Nicholas Tio und Istvan Molnar will der TTC-Boss allerdings auch nicht völlig ausblenden. „Die Jungs wollen bis zur Winterpause ganz vorne mitspielen. Wir werden schauen, was geht. Mit einem Punkt in Velbert wäre ich schon hochzufrieden“, so van gen Hassend.

In der Verbandsliga Süd musste Aufsteiger TTC Lampertheim II die vierte Niederlage im vierten Punktspiel verkraften. Bei der SG Anspach (jetzt Vierter mit 6:4 Punkten) verlor die Drittliga-Reserve mit 6:9. „Wir sind in Bestbesetzung angetreten und haben nach dem vorderen Paarkreuz 4:1 geführt. Dann haben wir aber nacheinander drei Spiele nach 2:0-Führung im fünften Satz verloren und der Gegner hat drei weitere Punkte zum 4:7 nachgelegt“, konnte sich van gen Hassend den plötzlichen Rückstand schwer erklären: „So ist es leider, wenn man unten drin steht. Das ist schade, wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Am Wochenende ist Lampertheim II spielfrei. Am 10. November (18 Uhr) kommt Aufstiegsaspirant Viktoria Preußen-Frankfurt (9:3 Punkte).

