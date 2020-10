TTC setzt seine Partien ab

Lampertheim.Die Herbstferien sind vorbei – doch an die Tischtennisplatten werden die Teams des TTC Lampertheim vorerst nicht zurückkehren. Wie TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend mitteilt, werden die Spargelstädter von einer neuen Regelung des Hessischen Tischtennis-Verbands (HTTV) Gebrauch machen. Diese sieht bis 8. November eine problemlose Spielabsetzung vor. „Wir als Verein werden alle Spiele für das kommende Wochenende absagen“, kündigt van gen Hassend an.

Die Regelung trat am Dienstag nach einem Beschluss des Verbandspräsidiums in Kraft. Sie ist eine Reaktion auf die aktuelle Covid-19-Lage in Hessen. „Vereine, die in der jetzigen Situation nicht spielen wollen, können kurzfristig, kostenfrei und unkompliziert (ohne Zustimmung des Gegners) eine Spielabsetzung beantragen“, heißt es auf der HTTV-Homepage. Heim- und Gastverein sind gleichermaßen berechtigt, eine Absetzung zu beantragen. Der Antrag muss spätestens 48 Stunden vor dem Spiel erfolgen. Da die 48-Stunden-Grenze für das bevorstehende Wochenende noch nicht gelten kann, sind in diesem Fall auch kurzfristige Absetzungen möglich. Die Regelung ist verlängerbar.

Der TTC wird zwölf Spiele absagen, die von der Hessenliga bis zur Kreisklasse sowie bei der Jugend und den Schülern angestanden hätten. Betroffen sind auch die Partien des Damenteams (Hessenliga), der Herren II (Verbandsliga), Herren III (Bezirksliga) und Herren IV (Bezirksklasse). „Das ist die logische Konsequenz und wohl die sinnvollste Entscheidung“, sagt van gen Hassend: „Es ist kein Abbruch und das ist auch richtig so. Wer spielen will, darf spielen. Aber im Vordergrund müssen jetzt andere Dinge stehen.“

Darüber hinaus einigten sich die Lampertheimer mit dem TSV Bargteheide, das für kommenden Sonntag vorgesehene TTC-Heimspiel in der 3. Bundesliga Nord abzusetzen. Dieses Match fällt in den Verantwortungsbereich des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB). Für den TTC und die Gäste aus Norddeutschland war jedoch früh klar, dass ein Aufeinandertreffen angesichts der bundesweit steigenden Covid-19-Fälle wenig Sinn gehabt hätte. „Drei Spieler von Bargteheide wohnen in Hamburg, wo die Inzidenz knapp 50 beträgt, bei uns greift bald Stufe 5. Beim Gegner gab es schon einen Corona-Fall. Der TSV spielt einen Tag vorher in Fulda und hat 560 Kilometer Anfahrt. Das ist weder für die Spieler noch für die Zuschauer zu verantworten und geht gegen die Empfehlung der Bundesregierung, wonach Personen aus Risikogebieten nicht reisen sollen“, betont van gen Hassend.

„Wir tragen Verantwortung“

Am Dienstagabend stimmte der DTTB der Absetzung zu. Die Vereine müssen sich jetzt auf einen neuen Termin einigen. Kein leichtes Unterfangen, berichtet van gen Hassend. „Bei uns sind alle Sonntage bis in den Dezember belegt. An drei Wochenenden haben wir einen Doppelspieltag“, erläutert er.

Die Absetzung aller Spiele für dieses Wochenende stand für van gen Hassend nach Bekanntwerden des HTTV-Beschlusses außer Frage. „Als großer Verein mit 16 Mannschaften und einem Bundesliga-Team müssen wir ein Zeichen setzen und Verantwortung tragen. Wir können nicht unser Spiel in der 3. Bundesliga absagen, in der 1. Kreisklasse aber spielen“, findet er. Beim Montagstraining seien nur vier Spieltische belegt gewesen. „Die Verunsicherung ist da. Einige Spieler gehören zu Risikogruppen“, weiß der 59-Jährige – der sich gleichwohl eine zeitnahe Saisonfortsetzung wünscht: „Vielleicht sehen die Zahlen schon nächste Woche besser aus. Einen Abbruch wollen wir nicht.“

Bitter und aufmunternd zugleich für den TTC: Das Spiel gegen Bargteheide wäre ausverkauft gewesen. „Wir hatten alle verfügbaren Plätze schon vergeben. Es hätte keine Tageskasse gegeben“, meint van gen Hassend, der mit einem lachenden Auge erklärt: „Es ist schön zu sehen, dass die Unterstützung noch da ist.“ Darüber hinaus wären die TTC-Herren erstmals komplett angetreten. In Litauen gilt ein neuer Corona-Beschluss, die Ein- und Ausreise von Medardas Stankevicius, Alfredas Udra und Tomas Mikutis hätte kein Problem mehr dargestellt. Der Russe Dmitry Zakharov ist am Montag in Deutschland eingetroffen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020