TTC überrascht Hannover

Lampertheim.Schon lange hatte man Uwe van gen Hassend, den Vorsitzenden des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, nicht mehr so ausgelassen erlebt. Nach dem 6:4-Heimsieg der ersten Herrenmannschaft gegen Hannover 96 ließ der 59-Jährige seiner Freude freien Lauf. „Der Klassenerhalt ist gesichert“, jubelte van gen Hassend.

Die Planungen für das nächste Jahr – es wäre die fünfte Saison am Stück in der 3. Bundesliga Nord – kann der Vereinsboss nach dem ersten Sieg im fünften Rückrundenmatch getrost vorantreiben. „Es wird Veränderungen geben“, deutet van gen Hassend an, dass der eine oder andere TTC-Leistungsträger Begehrlichkeiten geweckt hat.

14:14 Zähler weist Lampertheim als Tabellenfünfter auf. Damit sind die Spargelstädter punktgleich mit dem Vierten Union Velbert, bei dem sie am 8. März zu Gast sind. Der Vorletzte Hannover (8:20 Punkte) und Schlusslicht TSV Schwarzenbek (8:22) müssten im Saison-Endspurt schon volle Ausbeute machen, wollen sie den TTC noch einholen. Das wird aber nicht passieren: Im März empfangen die Hannoveraner Schwarzenbek zum Nord-Duell.

Verletzten Spieler aufgestellt

Die Niedersachsen bekommen es außerdem noch mit Primus Hertha BSC zu tun. Schwarzenbek trifft in einem seiner letzten drei Matches auf den Zweiten Fulda-Maberzell II. Ohnehin erwägt Hannover aus finanziellen Gründen den Rückzug in eine tiefere Klasse. Entsprechende Medienberichte hätten ihm Spieler der 96er persönlich bestätigt, sagte van gen Hassend. „Außerdem haben wir ja selbst genug Chancen, Punkte zu holen“, wirft der TTC-Boss ein und hält fest: „Das Thema ist durch.“

Ihren ersten Sieg seit dem 6:4 gegen Velbert am 1. Dezember stellten die Lampertheimer vor 55 Zuschauern in der Sedanhalle mit einem taktischen Schachzug sicher: In den Einzeln stellten die Südhessen ihre verletzte Nummer eins, Andrey Semenov, auf – zur Überraschung der Gäste. „Damit hatte Hannover nicht gerechnet“, sagte van gen Hassend.

Semenov gab seine beiden Partien kampflos ab – sorgte aber dafür, dass seine Teamkollegen Alfredas Udra, Istvan Molnar und Dmitry Zakharov nicht um eine Position nach oben rücken mussten. Der auf Position drei gesetzte Molnar hätte es sonst im vorderen Paarkreuz mit Hannovers Top-Leuten zu tun bekommen. „Gegen Hannovers Nummer zwei, Maximilian Dierks, hätte Istvan vielleicht eine Chance gehabt. Gegen Carlo Rossi auf Position eins wäre es aber schwer geworden“, mutmaßte van gen Hassend. In den Doppeln ersetzte Thomas Kern den am Handgelenk verletzten Semenov, der wohl erst Ende März wieder voll einsteigen kann.

Nur eine Einzelniederlage

Der TTC zockte also, gab zwei Punkte von vornherein verloren – und wurde belohnt. Nach dem 1:1 im Doppelauftakt – Udra/Molnar waren über vier Sätze erfolgreich, Zakharov/Kern unterlagen im vierten Durchgang – zog Hannover zunächst auf 3:1 davon, weil Udra eine 2:0-Führung gegen Rossi verspielte.

Es sollte Lampertheims einzige Einzelniederlage bleiben. Molnar und Zakharov fertigten Hannovers Ersatzmann Dennis Rabaev und Richard Hoffmann in jeweils drei Sätzen ab.

Im zweiten Durchgang machten Molnar und Zakharov mit zwei weiteren Drei-Satz-Erfolgen die erhoffte 4:0-Ausbeute im hinteren Paarkreuz perfekt. Ebenfalls in drei Sätzen behauptete sich Udra gegen Dierks. „In Bestbesetzung hätten wir Hannover wohl 6:1 oder 6:2 besiegt“, freute sich van gen Hassend: „Es lief genau so, wie wir uns das vorgestellt hatten.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020