TTC verpasst Überraschung

Lampertheim.Der TTC Lampertheim hat zum Saisonstart in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord eine 3:5-Heimniederlage gegen Aufsteiger TTS Borsum bezogen. Das Match verlief allerdings enger als erwartet. Denn entgegen aller Erwartungen konnten die Spargelstädter immerhin zwei ihrer vier ausländischen Spitzenspieler aufstellen.

„Die litauische Regierung hat am Freitagnachmittag die Quarantäneregelung aufgehoben“, erklärte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Bis Ende vergangener Woche war in dem baltischen Staat eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Deutschland vorgesehen. Die Corona-Verordnung hatte Medardas Stankevicius, Alfredas Udra und Tomas Mikutis, die drei litauischen Nationalspieler in TTC-Diensten, an einer Einreise gehindert (wir haben berichtet).

Zwei Tage vor Lampertheims Ligastart gegen Borsum – die Norddeutschen hatten alle Terminvorschläge des TTC für eine Verschiebung abgelehnt – wurde die Regelung angepasst. „Ab dem 14. September 2020 sind weder Quarantänepflicht noch Tests für die Einreise aus Deutschland nach Litauen erforderlich“, ist auf der Seite der Botschaft Litauens zu lesen. „Deutschland hat derzeit einen Wert von unter 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, eine Quarantäne ist bei Einreise aus Deutschland daher nicht vorgesehen“, meldet das Auswärtige Amt. Der vierte TTC-Stammspieler, Dmitry Zakharov, sitzt dagegen weiter in Russland fest.

Der TTC reagierte schnell. Bereits stornierte Flüge wurden wieder gebucht, über Facebook informierte der Verein die Öffentlichkeit über die Kehrtwende. Am Samstagmorgen landeten Udra und Mikutis in Frankfurt. „Stankevicius haben wir am Freitag leider zu spät erreicht“, sagte van gen Hassend: „Mit ihm hätten wir gegen Borsum garantiert gewonnen.“

So aber mussten die Lampertheimer ihre neue Nummer eins ersetzen. Udra und Mikutis bildeten das Spitzenpaarkreuz, hinten halfen Stephan Kaiser und Billy Pegg aus dem Verbandsliga-Team aus. Udra schlug Borsums Top-Leute Alexander Gerhold und Marius Hagemann jeweils in vier Sätzen. Mikutis brachte den TTC mit einem Fünf-Satz-Erfolg über Hagemann mit 2:0 in Front, unterlag später jedoch Hagemann in drei Sätzen. Kaiser und Pegg gingen vor 40 Zuschauern in der Sedanhalle leer aus. „Udra war topfit, bei Mikutis war noch Luft nach oben“, fand van gen Hassend, der die Leistungen seiner Stammkräfte nicht zu hoch bewerten wollte: „Für beide war es der erste Wettkampf seit März. Sie haben erst spät erfahren, dass sie überhaupt spielen durften. Beim Stand von 2:2 kam sicher auch der Druck dazu.“

Nächster Gegner Bargteheide

Für Sonntag muss sich Lampertheim keine Sorgen machen. Aufsteiger SVH Kassel stimmte einer Mail-Anfrage zur Spielverlegung „innerhalb von zehn Minuten“ und „selbstverständlich“ zu, wie van gen Hassend betonte. Die Partie soll im Dezember nachgeholt werden.

Der nächste TTC-Gegner ist mit dem TSV Bargteheide am 25. Oktober ebenfalls ein Aufsteiger. Wie es dann in Sachen Einreisebestimmungen aussieht, ist offen. Litauens Regierung gibt wöchentlich neue Zahlen bekannt.

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte der TTC Lampertheim III. Die Heimpartie gegen den TSK Rimbach entschied der Bezirksligist mit 8:4 für sich. „Rimbach hat eine starke Mannschaftsleistung abgeliefert. Wir haben gezeigt, dass wir eine Spitzenmannschaft haben, wenn wir in guter Besetzung antreten“, freute sich van gen Hassend. Stefan Adams und Daniel Koth stellten im hinteren Paarkreuz vier Punkte sicher. Je einen Zähler sammelten Frank Unterseher, Philipp Seiler, Gerhard Blob und Christopher Luft. Am Wochenende ist der TTC spielfrei. Weiter geht es am 26. September beim SV Ober-Kainsbach.

Einen unerwarteten 10:2-Sieg beim TTC Hornbach heimste Lampertheims „Vierte“ in der Bezirksklasse ein. „Hornbach war stark ersatzgeschwächt, die Nummer eins und Nummer drei fehlten“, stellte van gen Hassend fest: „Für uns sind das zwei Punkte gegen den Abstieg.“ In der Mitte (Kevin Stass, Laurin Minich) und hinten (Jens Hoffmann, Bernd Schader) sammelte der TTC IV volle acht Punkte. Vorne holten Daniel Koth und Ferhat Gülbenim einen Zähler. Am Freitag (20 Uhr) kommt Topspin Lorsch II. „Ein schweres Spiel“, mutmaßt van gen Hassend.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.09.2020