Tumulte nach Abpfiff

Ried.Nach zuletzt zehn Siegen in elf Spielen in der Fußball-C-Liga hat Eintracht Bürstadt II eine Bruchlandung erlitten. Zum Rückrundenstart unterlag die Elf von Spielertrainer Amir Nur dem SV Zwingenberg zu Hause mit 1:4. Auswärtsklatschen kassierten Schlusslicht SV Bobstadt (0:6 bei Mitlechtern II) und der FV Biblis II (1:7 bei Auerbach II), Birlikspor Biblis unterlag daheim Italia Bensheim mit 1:3. Tabellenführer SG Hüttenfeld vergab im Top-Spiel beim Sechsten SG Hammelbach/Scharbach in den Schlussminuten eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Nach dem Abpfiff kam es zu Tumulten zwischen den Hüttenfeldern und Hammelbacher Ordnern.

Hammelb./Sch. – Hüttenfeld 2:2

Max Rhein (26.) und Kevin Rathgeber (83.) hatten Primus Hüttenfeld (41 Punkte) in Front geschossen. Hammelbachs Steffen Impe sorgte für den 1:2-Anschluss (88.). Dann überschlugen sich die Ereignisse. „Statt der angezeigten drei Minuten ließ der Schiedsrichter fünf Minuten nachspielen. Hammelbach kam nach einem unberechtigten Eckball zum 2:2 durch Jan Bauer“, schilderte Hüttenfelds Trainer Jury Mai die Situation. Bauer hatte früh einen fragwürdigen Strafstoß über das Tor geschossen (11.).

Als SGH-Spieler Gerhard Kotke den Referee nach dem Abpfiff auf die Fehlentscheidung vor der Ecke ansprechen wollte, trat laut Mai ein Ordner der Hausherren Kotke gegen den Knöchel. Das war nur der Anfang. „Acht bis elf Ordner, zwei davon waren alkoholisiert, haben meine Spieler mit Schlägen und Tritten attackiert, auch ich wurde ins Gesicht geschlagen“, holte Mai aus.

Hammelbachs Coach Manfred Greulich schilderte die Vorfälle so: „Nach dem Schlusspfiff sind Hüttenfelder Spieler zügig auf den Schiedsrichter zugegangen, dann hat es eine Stumperei gegeben. Ich war 60 Meter entfernt und kann nur sagen: Das war komplett unnötig. Unsere Ordner haben überreagiert, sie sollen für Ordnung sorgen und nicht für Hektik. Darin habe ich meinem Trainerkollegen zugestimmt. Ich werde auf jeden Fall Redebedarf bei unserem ersten Vorsitzenden anmelden.“

Et. Bürstadt II –Zwingenberg 1:4

Bürstadts Spielertrainer Amir Nur war bedient. „Wir haben uns sch… verkauft“, meinte der Coach der Eintracht-Reserve (33 Punkte), die hinter Bensheim (35) und Gronau (34) auf Rang fünf zurückfiel. „Der Gegner hat sich hinten reingestellt und uns ausgekontert. Uns hat am Ende die Kraft gefehlt, die Rückwärtsbewegung mitzumachen. Nach vorne hat uns das richtige Timing gefehlt“, sagte Nur weiter. Nach dem 0:1 durch Kevin Arnold (17., Foulelfmeter) glich Eintracht-Kapitän Daniel Patti vom Punkt aus (32.). Tobias Sattel (52.), Martin Täufer (85.) und Michael Huber (88.) trafen im zweiten Durchgang für die Gäste.

Mitlechtern II – SV Bobstadt 6:0

Während sich Mitlechterns Reserve (18 Punkte) weiter in Richtung Top Ten orientiert, muss sich das ersatzgeschwächte Schlusslicht Bobstadt (zwei Punkte) mit der zwölften Niederlage am Stück abfinden. Martin Bitsch (10.), Simon Filler (16.), Heiko Schmidt (21.), Felix Hohrein (26.) und Sebastian Fischer (45.+1) sorgten bereits in Hälfte eins für klare Verhältnisse, Jan Rössling legte den 6:0-Endstand nach (80.).

Auerbach II – FV Biblis II 7:1

Mit 13 Punkten bleibt Biblis II unten drin. „Nach dem 1:2 hatten wir kurz das Gefühl, dass noch was geht. Dann haben wir einen Fehler gemacht, der zum 1:3 geführt hat. Am Ende sind die Tore in Slapstick-Manier gefallen, aber sieben Gegentore sind zu viele“, meinte Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer, der sich zur Pause einwechselte und per Elfmeter den Anschlusstreffer erzielte (46.).

Birlikspor Biblis – Italia Bensh. 1:3

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie ist der Aufwärtstrend des Vorletzten Biblis (zwölf Punkte) fürs Erste gestoppt. Bensheim freute sich über Rang drei. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018