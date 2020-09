Turbulenter Auftakt für SG NoWa

Philipp Grünig (r.) rettete der SG NoWa einen Punkt. © Berno Nix

Ried.Die beiden A-Ligisten aus dem Ried sind gut in die neue Fußballsaison gestartet. Während die SG Nordheim/Wattenheim beim TSV Reichenbach nach einem 6:6 den ersten Sieg verpasste, siegte der FV Biblis bei der Birkenauer Anatolia mit 5:0.

TSV Reichenbach – SG NoWa 6:6

„Hätte mir im Vorfeld jemand gesagt, dass wir in Reichenbach ein Remis mitnehmen würden, wäre ich damit einverstanden gewesen. Nach den 90 Minuten bin ich aber doch etwas enttäuscht, denn es war sehr viel mehr für uns drin. Wir haben eine komfortable Führung ohne Not aus der Hand gegeben und den so gut wie sicheren Sieg in nur vier Minuten verspielt“, sagte NoWa-Coach Jens Stark. „Ich weiß noch nicht genau, was meine Mannschaft da geritten hat, warum wir nervös geworden sind und uns solche individuellen Fehler geleistet haben. Am Ende war dieses Unentschieden für uns sogar noch schmeichelhaft.“

In der ersten Halbzeit brachte Marc Bormuth die SGN mit einem Schuss aus sieben Metern in Führung (22.), kurz darauf glich Christopher Beilstein mit einem Freistoß aus (24.). Danach traf Dennis Oberle zum 2:1 für den TSV (26.), doch Bormuth besorgte erst den Ausgleich zum 2:2 (33.) und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die erneute Führung für die Stark-Elf (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Philipp Grünig auf 4:2 (49.), ehe Elias Bersch einen Nachschuss zum 5:2 verwertete (65.). Eigentlich war das Spiel zu diesem Zeitpunkt gelaufen, aber die Reichenbacher kamen noch einmal zurück. Leonardo Muzhaqui (67., Foulelfmeter, 74., 75.) und Patrick Schmitt (77.) brachten Stark an der Seitenlinie an den Rand der Verzweiflung. Erst in der Nachspielzeit traf Grünig zum 6:6 und rettete der SG NoWa zumindest das Unentschieden (90.+2).

Anatolia Birkenau – FV Biblis 0:5

In Birkenau gelang der Mannschaft von Spielertrainer Thorsten Schnitzer ein 5:0-Sieg – damit kehrte Biblis mit der Tabellenführung im Gepäck ins Ried zurück. „Es war ein Kampfspiel. Zwar hat es etwas gedauert, aber alles in allem haben wir es dann doch souverän gemacht und am Ende auch verdient gewonnen“, freute sich Schnitzer über den gelungenen Start. Die Tore erzielten Patrick Wagner (10.), Markus Gölz (30.), Lucas Bähr (55., 80.) und Thorsten Schnitzer (Foulelfmeter, 70.). In der 70. Minute geriet die Anatolia in Unterzahl, als Kapitän Tevfik Demirci nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt wurde. rago

