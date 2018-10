Turbulenzen bei SG Hüttenfeld

Ried.Gleich zwei Ried-Duelle bringt der 13. Spieltag der Fußball-C-Liga mit sich. Am Sonntag (13.15 Uhr) empfängt die Reserve der Bürstädter Eintracht den SV Bobstadt, um 15.15 Uhr kommt es im Pfaffenau-Stadion zum Stadtderby zwischen Birlikspor Biblis und dem FV Biblis II. Bereits am Samstag (16 Uhr) steigt das Heimspiel der SG Hüttenfeld gegen den SV Eintracht Zwingenberg.

Hüttenfeld – Zwingenberg

33 von 36 möglichen Punkten hat Tabellenführer SG Hüttenfeld bisher gesammelt, trotzdem ist längst nicht alles eitel Sonnenschein. „Im Moment können wir im Training nicht alles abrufen, weil die Stadt unseren Winterrasenplatz noch nicht freigegeben hat. Auf dem Hauptfeld haben wir kein Flutlicht, deshalb können wir zurzeit nur eine Stunde trainieren“, sagt SGH-Trainer Jury Mai. Am kommenden Dienstag (19 Uhr), empfängt Hüttenfeld die U 23 des SV Waldhof zu einem Testspiel auf dem Winterrasen, der auf dem alten Hartplatz herangezüchtet wurde.

Für das Freitagstraining wird der Primus zum TV Lampertheim ins Sportzentrum Ost ausweichen. „Da wir am Samstag spielen, werden wir aber auch da nur eine Stunde trainieren“, so Mai, der zudem auf acht Spieler verzichten muss – darunter auf Verteidiger Michael Haas, der wegen eines Versäumnisses als Schiedsrichter für vier Partien gesperrt wurde. Kurios: Laut der Strafordnung des Hessischen Fußball-Verbands muss ein gesperrter Referee auch als Aktiver aussetzen. Den Zwölften Zwingenberg (zwölf Punkte) sieht Mai „nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt. Sie haben zuletzt nur knapp mit 1:2 gegen den Zweiten Italia Bensheim verloren“.

Et. Bürstadt II – Bobstadt

Der Fünfte Bürstadt II (24 Punkte) empfängt den immer noch sieglosen Aufsteiger aus Bobstadt (zwei Punkte). „Wir unterschätzen niemanden, egal ob Tabellenführer oder Schlusslicht. Bobstadt hat zwei, drei Spieler, die eine Begegnung entscheiden können. Wir freuen uns auf ein kleines Stadtderby“, meint Eintracht-Spielertrainer Amir Nur, der ohne Heiko Dexler und vermutlich auch ohne die angeschlagenen Marc Weis und Daniel Patti planen muss.

Nach dem knappen 2:4 gegen Ober-Abtsteinach II war Bobstadts Coach Mirco Geschwind eigentlich guter Dinge. „Die kämpferische Einstellung hat gestimmt, in der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hätten in Führung gehen müssen. Stattdessen kassieren wir mit einem Sonntagsschuss das 0:1“, fand der SVB-Trainer.

Im Lauf der Woche meldeten sich wieder drei Spieler bei Geschwind ab. Simon Gondolph (krank) und Dennis Zeuke (Fußbruch) fallen sicher aus. 13 bis 15 Ausfälle muss Geschwind nach eigener Aussage kompensieren – am Dienstag fiel das Training komplett aus. „Es ist aber ein Derby, in dem wir uns trotz aller negativer Rahmenbedingungen gut präsentieren wollen“, stellt er klar.

Birlik. Biblis – FV Biblis II

Das Bibliser Stadtderby kommt mit reichlich Kellerduell-Charakter daher. Die A-Liga-Reserve des FVB verlor nach dem 13:0 gegen Bobstadt im September sechsmal in Folge und rutschte auf Relegationsplatz 13 ab. Der Vorletzte Birlikspor (sechs Punkte) rennt immer noch einem desolaten Fehlstart mit sieben Niederlagen hinterher.

Gegen Hammelbach/Scharbach (2:6) und in Schwanheim (1:4) ließ die Fußball-Elf von Spielertrainer Nurhak Dogan zuletzt erneut Federn.

