Turner feilen an „Plan B“

Lampertheim.Bis in den Herbst hinein hatten die Macher des TVL Hallen-Cups gehofft, die 37. Ausgabe des traditionsreichen Turniers nicht absagen zu müssen. „Wir hatten schon im Sommer Konzepte und einen neuen Modus entwickelt – wohlwissend, dass alles jederzeit über den Haufen geworfen werden kann“, sagt der hauptverantwortliche Turnierorganisator Michael Metzner. Doch nach einer Sitzung mit den Abteilungs- und Jugendleitern gab das Planungsteam des TV Lampertheim im Oktober bekannt: Im Januar 2021 wird es keinen Hallen-Cup geben.

„Wir waren kurz davor, die Einladungen zu verschicken. Aber Hallensport ist noch mal problematischer als Freiluftsport. Unsere Handballer, an die wir uns ein wenig angelehnt hatten, sind ja auch nie groß ins Spielen gekommen“, erklärt Metzner. Neben dem dreitägigen Cup der Aktiven entfallen auch alle anderen TVL-Hallenturniere in Folge der Covid-19-Pandemie – darunter das renommierte U-12-Hallenmasters, bei dem Jahr für Jahr Clubs wie der SV Waldhof, Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim, Greuther Fürth und der FC Basel am Start sind. „Das ist schon bitter“, meint Metzner und merkt an: „Die finanzielle Seite trifft uns sehr hart.“

Ohne Zuschauer, Bandenwerbung und das werbewirksame Turnierheft brechen dem TVL wichtige Einnahmequellen weg. „Mit den Werbeeinnahmen hat die Fußball-Abteilung ihren Etat immer gut stemmen können“, weiß Metzner: „Außerdem ist gerade das Heft gute Öffentlichkeitsarbeit. Die Abteilung präsentiert, was das ganze Jahr über so passiert. Da geht es nicht nur um Sport.“ Über einen neuen Modus hatten die Hallencup-Organisatoren unabhängig von der aktuellen Situation nachgedacht. „Mittwoch und Freitag hätte es diesmal Qualifikationsturniere mit je acht Mannschaften gegeben. Die jeweils vier Gruppenbesten wären zum Finaltag am Sonntag gekommen“, berichtet Metzner. Dort wäre es dann wie gehabt mit Viertelfinale, Halbfinale und Finalpartien weitergegangen. „Auf diese Weise hätten Mannschaften nicht mittwochs und freitags für nur zwei Spiele anreisen müssen“, erläutert der 56-Jährige.

Die Teilnehmer hätten sich also auf ganz auf einen Vorrundentag fokussiert. Gastgeber TV Lampertheim hätte die Mannschaften und ihre Anhänger wiederum besser betreuen können, da pro Tag weniger Teams vor Ort gewesen wären als bisher. „Uns stehen neun Kabinen zur Verfügung. Die Zuschauerränge hatten wir in acht Parzellen eingeteilt“, gibt Metzner einen Einblick in das Konzept.

Eine Art Stadtmeisterschaft?

Um die wegfallenden Cup-Einnahmen abzufangen, feilen die TVL-Fußballer an einem „Plan B“, wie Metzner berichtet. Denkbar wäre zum Beispiel, dass das Pfingstwochenende mit einem Altherrenturnier am Freitagabend startet. Samstags trifft dann – zumindest Stand jetzt – das Kreisoberliga-Team der Turner auf die AS Azzurri und die TVL-Reserve auf den FC Waldesruh/Waldhorn. Für Juli denkt der TVL über ein Vorbereitungsturnier nach. „Früher hat es ja die Stadtmeisterschaft gegeben. Vielleicht kann man die wieder aufleben lassen“, überlegt Metzner, betont aber zugleich: „Das sind jetzt nur Gedankenspiele. Alles hängt von den Rahmenbedingungen und dem weiteren Verlauf der Pandemie ab.“ Wie es auch kommt: Entmutigen lassen sich Metzner und sein Organisationsteam nicht. „Wir haben im Sommer viel Zuspruch von den Leuten und unseren Sponsoren bekommen, dass wir den Hallen-Cup 2021 auf jeden Fall planen sollen. Der Tenor war: Die Leute würden Euch die Bude einrennen. Das hat uns viel Motivation geben“, räumt er ein: „Also schauen wir eben, dass wir den 37. TVL Hallen-Cup 2022 nachholen.“

Und wer weiß: Vielleicht wird auch die allgemeine Wertschätzung für den Hallenfußball etwas höher sein. Der 2020er Ausgabe den Hallen-Cups waren einige Vereine aus der näheren Umgebung ferngeblieben. Sie hatten sich lieber auf die Vorbereitung der Rückrunde konzentriert. „Vielleicht gibt es ja eine kleine Renaissance, wenn die Pandemie abgeklungen ist und die Leute wieder zusammenkommen können“, hofft Metzner, der den Cup seit 2012 federführend plant.

