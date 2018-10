TV Bürstadt dominiert Topspiel

Ried.Die ersten zwei Tischtennis-Herrenteams des TV Bürstadt haben ihren Aufwärtstrend bestätigt. Während Bürstadts „Erste“ den ersten Platz in der Bezirksliga-Gruppe 1 mit einem 9:3-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den VfR Fehlheim III festigte, schob sich Bürstadt II mit Erfolgen gegen den TTC Pfungstadt III (9:4) und beim TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (9:7) auf den Spitzenplatz in der Bezirksklasse-Gruppe 3. Die SG Hüttenfeld findet sich nach einem 6:9 beim bisherigen Bezirksliga-Schlusslicht SV Ober-Hainbrunn im Tabellenkeller wieder. Klassenkamerad TTC Lampertheim III war in der Liga spielfrei, behauptete sich jedoch in der zweiten Runde des Bezirksliga-Pokals souverän mit 4:0 beim TV Beerfelden. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 verlor Lampertheims „Vierte“ ihr Heimspiel gegen den ersatzgeschwächten TV Ober-Laudenbach mit 7:9. Am Samstag (18 Uhr, Sedanhalle) kommt es zum Derby gegen den Bürstadt III, der am Wochenende spielfrei hatte.

TV Bürstadt, Bezirksliga-Gruppe 1: Als „in dieser Deutlichkeit überraschend“ empfand TVB-Kapitän Frank Rosenberger den 9:3-Sieg gegen Fehlheims Reserve, die auch bei Mitfavorit Topspin Lorsch II 2:9 unterlag. „Nachdem es mit einem 1:2-Rückstand aus den Doppeln nicht so gut für uns lief, haben wir im ersten Einzeldurchgang alle sechs Spiele gewonnen“, merkte der Routinier an. Besonders stark aufgelegt waren Adrian Ziegler auf Position zwei und Nick Groeger in der Mitte, beide legten einen zweiten Einzelerfolg nach. Am Freitag (20 Uhr) schaut Primus Bürstadt (9:1 Punkte) beim Achten KSV Reichelsheim (2:6) vorbei. „Dort sollten wir als Favorit an den Tisch gehen“, meint Rosenberger, der weiter ohne Adrian Kreuzer auskommen muss. Für ihn werde Jan Epple oder Daniel Gliewe ins Team rücken, kündigte Bürstadts Kapitän an: „Die Jungen zahlen das Vertrauen im Moment zurück.“

SG Hüttenfeld, Bezirksliga-Gruppe 1: Ohne das etatmäßige hintere Paarkreuz um Frank Berg und Bernd Hofmann gestaltet sich der Saisonstart des Vorjahresdritten Hüttenfeld schwerer als erhofft – nach dem 6:9 beim bis dato punktlosen Letzten Ober-Hainbrunn findet sich die SGH mit 1:5 Punkten auf dem drittletzten Platz wieder. Am Samstag (16 Uhr) geht es zu Fehlheim III. Der Aufsteiger (4:4 Punkte), der zum Favoritenkreis gehört, will sich nach den Niederlagen in Lorsch und Bürstadt rehabilitieren.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga-Gruppe 1: Beim 4:0-Sieg im Pokal beim TV Beerfelden gab sich das TTC-Trio Gerhard Blob und Frank Unterseher und Christopher Luft keine Blöße. In der Liga geht es für die Lampertheimer Reserve (Vierter mit 5:3 Punkten) am Freitag (20 Uhr) zu Hause gegen den Dritten TSV Ellenbach (6:0) weiter. „Das wird ein schweres Spiel, zumal uns zwei Spieler fehlen werden“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

TV Bürstadt III, Bezirksklasse-Gruppe 1: Im Derby bei Aufsteiger Lampertheim IV will Bürstadts „Dritte“ punkten. Angesichts von zwei Punktpartien, aus denen die TVB-Reserve 2:2 Zähler mitnahm, wird das Nachbarschaftsduell auch eine Standortbestimmung für die Ried-Sechs sein. „Die meisten anderen Mannschaften haben schon vier oder fünf Punktspiele bestritten“, sagt Rosenberger und glaubt: „Gegen Lampertheim IV sollten wir etwas reißen können.“

TTC Lampertheim IV, Bezirksklasse-Gruppe 1: Mit nur fünf Spielern trat Ober-Laudenbach an – trotzdem setzten sich die Odenwälder mit 9:7 durch. „Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren“, sprach van gen Hassend von einem „Geschenk“. Am Freitag (20.15 Uhr) gastiert der Vorletzte (1:9 Punkte) bei Primus BSC Einhausen (9:1), tags darauf folgt das Derby gegen Bürstadt III.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse-Gruppe 3: Nach dem 9:4-Heimsieg gegen Pfungstadt III und dem 9:7 bei GSW steht Bürstadt II mit 9:1 Punkten ganz oben. „Der Sieg gegen Pfungstadt war durchaus zu erwarten. Das 9:7 gegen GSW, die wir als eine der stärksten Mannschaften der Liga auf dem Zettel haben, ist aber schon eine Hausnummer“, freute sich Rosenberger. Am Samstag (18 Uhr) reist Bürstadts „Zweite“ zum Zweiten TSV Modau (7:1 Punkte). „Wir stehen nicht unter Druck und können locker aufspielen“, meint der TVB-Abteilungsleiter.

