TV Bürstadt II hadert nach Top-Duell

Ried.Für den TV Bürstadt II hätte das Top-Spiel der Bezirksklasse-Gruppe 1 kaum bitterer verlaufen können: Mit 6:9 unterlag der Vizemeister dem Tabellenführer TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (GSW). Bezirksligist TTC Lampertheim III schlug die KSV Reichelsheim klar mit 9:2. Am Wochenende greifen Bürstadts „Erste“ und die SG Hüttenfeld wieder ins Geschehen ein.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse-Gr. 3: Mit dem 6:9 bei Primus GSW (jetzt 26:2 Punkte) dürfte der Titeltraum der TVB-Reserve (21:7) endgültig geplatzt sein. Relegationsplatz zwei ist weiter machbar: Auf den Zweiten Königstädten III (23:3) und den Dritten 1. TTC Darmstadt (21:5) treffen die Bürstädter in den verbliebenen vier Partien. „Das 6:9 ist bitter, weil locker zwei Spiele dabei waren, die wir für uns entscheiden hätten können“, meinte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Unter anderem verlor Bürstadts Top-Doppel Harald Koch/Jan Epple ein eng geführtes Vier-Satz-Match. Auf Position zwei unterlag Epple dem GSW-Zweier Felix Merlau nach einer 7:5-Führung im fünften Satz noch mit 9:11. Nach einem spielfreien Wochenende reist der TVB II am 14. März zum Drittletzten TTC Pfungstadt IV.

TV Bürstadt, Bezirksliga-Gr. 1: Die erste TVB-Herrensechs hat den Gewinn der Meisterschaft in der eigenen Hand. Gewinnt der Spitzenreiter (24:6 Punkte) seine letzten fünf Spiele, wird der Traum vom direkten Aufstieg in die Bezirksoberliga wahr. Die Chancen stehen gut: In der Endphase geht es ausschließlich gegen vermeintlich schwächere Teams. Allerdings warnt Bürstadts Kapitän Frank Rosenberger vor Kontrahenten, die in der unteren Tabellenhälfte eigentlich nichts verloren haben – so wie der Siebte Mitlechtern (14:16 Punkte), der am Sonntag (11 Uhr) ins Ried kommt. „Mitlechtern steht zu schlecht da“, weiß der Routinier des TV Bürstadt, dass die Odenwälder zuletzt oftmals mit Ersatz antraten: „In Bestbesetzung ist das eine starke Mannschaft“, betont Rosenberger. Enrico Hof und Adrian Ziegler fallen wie gehabt aus.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga-Gr. 1: Nach dem 9:2 beim Vorletzten Reichelsheim dürfte die TTC-Reserve den Klassenerhalt sicher haben. „Das kann man so sagen“, erklärte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Die TTC-Doppel Gerhard Blob/Kevin Stass, Frank Unterseher/Christopher Luft und Stefan Adams/Daniel Koth sorgten für eine 3:0-Führung. In der Einzelphase punkteten nacheinander Blob, Adams, Luft, Stass, Koth und Unterseher. Am Freitag (20 Uhr, Sedanhalle) empfängt der Vierte (19:11 Punkte) die SVG Nieder-Liebersbach, die mit 13:15 Zählern Relegationsplatz acht belegt.

SG Hüttenfeld, Bezirksklasse-Gr. 1: Das Heimspiel gegen Schlusslicht Reichenbach (3:21 Punkte) am Samstag (20.15 Uhr) ist für den Bezirksliga-Absteiger das erste Ligamatch seit vier Wochen, zuletzt gab es einen 9:3-Sieg gegen den TV Beerfelden. Sechs Partien hat der Vierte (16:8 Punkte) noch vor sich. Während die Hüttenfelder gegen Reichenbach als klarer Favorit gelten, ist der Saisonausgang völlig offen. Primus Kirschhausen (20:6), Heppenheim IV (19:7) und Hornbach (17:9) befinden sich in Schlagdistanz. Auch der Fünfte Topspin Lorsch II und der Sechste Beerfelden (beide 16:10 Punkte) sind dicht dran.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.03.2020