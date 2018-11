TV Bürstadt schon in Topform

Ried.Drei Wochen vor dem Spitzenspiel gegen den TTV Topspin Lorsch II zeigt sich das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt schon in ausgezeichneter Verfassung. Mit einem 9:4-Heimsieg brachte der Bezirksoberliga-Absteiger dem formstarken TSV Ellenbach die erste Saisonniederlage in der Bezirksliga-Gruppe 1 bei. Im fünften Anlauf feierte die SG Hüttenfeld ihren ersten Erfolg – 9:5 hieß es gegen den TV Beerfelden. Mit 9:2 behauptete sich der TTC Lampertheim III gegen die SVG Nieder-Lieberbach. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 findet sich der TV Bürstadt III nach einem 1:9 beim TSK Rimbach auf dem letzten Platz wieder. Bürstadt II heimste in Gruppe 3 einen 9:2-Erfolg bei der DJK SSG Bensheim II ein.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Das 9:4 hört sich deutlich an, aber Ellenbach war in seinem sehr schönen Spiel der erwartete unbequeme Gegner“, erklärte Bürstadts Kapitän Frank Rosenberger zum sechsten Sieg der TVB-Herren (13:1 Punkte) im siebten Spiel – der schärfste Konkurrent aus Lorsch steht bei 12:0 Zählern.

Gegen Ellenbach legten Rosenberger und Co. eine 2:1-Führung in den Doppeln vor. Danach war es Bürstadts Spielführer, der zwei Zähler im Einzel sammelte. Den Schlüssel zum Erfolg sah Rosenberger selbst allerdings in der Mitte. Enrico Hof mit zwei Zählern und Nick Groeger mit einem Punkt hätten den Odenwäldern „den Zahn gezogen“, wie der TVB-Kapitän konstatierte. Am Wochenende ist der Tabellenführer spielfrei. Am 18. November geht es zu Schlusslicht Nieder-Liebersbach, ehe am 25. November Lorsch II in die Wasserwerkstraße kommt.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Dank des 9:5 über Beerfelden (5:7 Punkte) kletterte der Vorjahresdritte Hüttenfeld (jetzt 3:7 Punkte) auf Relegationsplatz acht. Den psychologisch wichtigen ersten Saisonsieg brachte die SGH nach einem 1:2 in der Doppelphase über das Kollektiv zustande: Alle sechs Spieler nahmen mindestens einen Zähler aus den Einzeln mit – Spitzenmann Gwen Steier und Kapitän Volker Berg punkteten sogar doppelt. Zudem entschieden die Hüttenfelder vier von sechs Fünf-Satz-Partien für sich. Am Wochenende steht ein doppelter Spieltag bevor: Am Freitag (20 Uhr) ist Hüttenfeld zu Gast beim Fünften Ellenbach (7:3 Punkte), am Samstag (17.15 Uhr) kommt der Vorletzte KSV Reichelsheim (2:10) ins Ried.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: „Nieder-Liebersbach hat sich beim 9:2 wacker geschlagen, das war kein Spaziergang für uns“, merkte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend an, dass gleich zwei Doppel und fünf Einzel in den fünften Satz gingen. Fünfmal behielten die Spargelstädter die Oberhand. Mit 8:4 Punkten findet sich Lampertheims „Dritte“ jetzt punktgleich mit Fehlheim III auf Rang vier wieder. „Ich gehe davon aus, dass wir uns in der oberen Tabellenhälfte einnisten werden“, sagt van gen Hassend. Geht es nach dem TTC-Boss, sollte auch im Heimspiel gegen den Drittletzten SV Ober-Hainbrunn am Freitag (20 Uhr) „etwas möglich sein“.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: Vor dem 1:9 in Rimbach meldete sich TVB-Spitzenmann Harald Gliewe krank ab. „Diesen Ausfall konnten wir nicht kompensieren“, hielt Bürstadts Abteilungsleiter Rosenberger fest. Am Freitag (20.15 Uhr) will Bürstadt III (2:6 Punkte) gegen Auerbach (4:8) Zählbares eintüten. Im Heimspiel gegen den Zweiten Kirschhausen am Sonntag (11 Uhr) dürften die Trauben indes hoch hängen.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: Nach einem spielfreien Wochenende hofft der Vorletzte Lampertheim IV (3:11 Punkte) im Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen den Siebten Reichenbach (4:10) auf einen materiellen Vorteil. „Reichenbach spielt noch mit Zelluloidbällen, wir haben zu Hause Plastikbälle. Das macht wirklich einen großen Unterschied“, erklärt TTC-Vorsitzender van gen Hassend.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Nach einem 1:2 aus den Doppeln entschied Bürstadt II beim 9:2 in Bensheim alle Einzel für sich. „Wir haben uns gut von der 2:9-Niederlage bei Tabellenführer Modau erholt“, sagte Rosenberger. Am Freitagabend (20.15 Uhr) empfängt der Zweite (11:3 Punkte) den Achten SV St. Stephan Griesheim, der bei 4:10 Punkten steht.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018