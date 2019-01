TV Bürstadt setzt auf Ausgeglichenheit

Ried.Die Tischtennis-Herren der SG Hüttenfeld haben den ersten Schritt raus aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga-Gruppe 1 verpasst. Beim Rückrundenauftakt gegen den starken Aufsteiger VfR Fehlheim III kassierte das Schlusslicht eine 4:9-Heimniederlage. Am Freitag (20.30 Uhr) greift Klassenkamerad TTC Lampertheim III beim TV Beerfelden ins Geschehen ein. Am Samstag (19 Uhr) empfängt der TV Bürstadt die SG Mitlechtern. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 hoffen Lampertheims „Vierte“ und Bürstadts „Dritte“ noch auf den Klassenerhalt. Die TTC-Reserve reist am Donnerstag (20 Uhr) als Vorletzter zum Fünften TV Ober-Laudenbach. Der Drittletzte Bürstadt III hat am Sonntag (11 Uhr) Primus BSC Einhausen zu Gast. In Gruppe 3 will Bürstadts „Zweite“ den zweiten Platz verteidigen. Gegner am Freitag (20.15 Uhr) ist vor vertrauter Kulisse der Dritte TV Seeheim. Am Montag (20.15 Uhr) geht es zu Schlusslicht Eberstadt.

SG Hüttenfeld, Bezirksliga-Gruppe 1: Beim 4:9 gegen den Fehlheim III lag die SGH früh 0:5 hinten. Erst Hüttenfelds Kapitän Volker Berg verkürzte in der Mitte auf 1:5, danach sorgten Robin Gumbel und Heiko Müller im hinteren Paarkreuz sowie SGH-Spitzenmann Malte Böck für eine kleine Punkteserie. Nach der Fünf-Satz-Niederlage von Gwen Steier gegen Ramon Tengel zum 4:7 ließ Fehlheims Reserve jedoch nichts mehr anbrennen. Mit dem Fünften TSV Ellenbach (11:9 Punkte) bekommt es Hüttenfeld (4:18) am Samstag (17.15 Uhr) zu Hause mit einem ähnlichen Kaliber zu tun.

TV Bürstadt, Bezirksliga-Gruppe 1: „Unser Ziel ist natürlich, gegen Mitlechtern zu gewinnen – auch wenn man in dieser Klasse keinen Gegner unterschätzen kann“, sagt TVB-Spielführer Frank Rosenberger vor der Partie des Zweiten (17:3 Punkte) gegen den Siebten (8:14), der sich beim 9:6-Heimerfolg über Ober-Hainbrunn schon mal warmspielte. „Timo Metz, Peter Ripper und Andreas Lautenbach auf den Positionen eins bis drei sind schon richtig gut“, weiß Rosenberger, der jedoch auf die Ausgeglichenheit seines Kaders vertraut: „Hinten haben Benjamin Brüderl und Jan Epple in der Vorrunde fast keine Punkte abgegeben.“ Gegen Mitlechtern wird Epple (Einzelbilanz 9:3) einmal mehr für den verletzten Adrian Kreuzer einspringen und neben Brüderl (12:2) aufschlagen

TTC Lampertheim III, Bezirksliga-Gruppe 1: Als Vorrundendritter (14:6 Punkte) kann sich Aufsteiger Lampertheim III mehr als zufrieden wähnen. Vor der Fahrt zum Sechsten Beerfelden (9:11 Punkte) zeigt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend jedoch Respekt. „Wir sind alle berufstätig. Nach einer Stunde Fahrt quer durch den Odenwald wird es am Freitagabend auch eine Frage der Konzentration“, meint er. Offen ist, ob Philipp Seiler an Bord sein kann.

TV Bürstadt III, Bezirksklasse-Gruppe 1: Als Drittletzter mit drei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer muss Bürstadts „Dritte“ zu Hause gegen Spitzenreiter Einhausen (19:1 Punkte) ran. „Wir werden alles versuchen, um das Blatt zu wenden. Für das Match gegen Einhausen geben wir uns aber keinen Illusionen hin“, rechnet TVB-Abteilungsleiter Rosenberger mit einem „schweren Unterfangen“.

TTC Lampertheim IV, Bezirksklasse-Gruppe 1: Einen Punkt hinter Bürstadts „Dritter“ belegt Aufsteiger Lampertheim IV mit 4:16 Punkten den vorletzten Platz. „Beim 7:9 im Hinspiel haben wir mindestens einen Punkt verschenkt. Aber die Mannschaft hat eine gute Moral und trainiert ordentlich“, meint van gen Hassend. Zum Tabellenfünften wird Lampertheims „Vierte“ in Bestbesetzung anreisen.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse-Gruppe 3: Ähnlich wie bei der ersten TVB-Mannschaft hält sich Abteilungsleiter Rosenberger auch bei Bürstadt II in puncto Saisonziel bedeckt. Dabei steht die TVB-Reserve gleichauf mit Tabellenführer Modau auf Rang zwei (17:3 Punkte). Der Dritte Seeheim (17:5) mischt ebenfalls dick mit. „Zu Hause haben wir natürlich die Hoffnung, die Punkte hier behalten zu können“, erklärt Rosenberger. Beim Letzten Eberstadt (0:20) will sich Bürstadt II keine Blöße geben: „Das sollte eine Pflichtaufgabe sein.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019