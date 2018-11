TV Bürstadt verliert Topduell

Ried.Auch der Heimvorteil hat dem ersten Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt im Spitzenspiel der Bezirksliga-Gruppe 1 nicht geholfen. Tabellenführer TTV Topspin Lorsch II setzte sich mit 9:3 durch und hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf die Bürstädter, die Zweiter bleiben. Die SG Hüttenfeld fiel nach einer 5:9-Heimniederlage gegen Schlusslicht SVG Nieder-Liebersbach auf einen direkten Abstiegsplatz zurück. Aufsteiger TTC Lampertheim III (9:2 gegen den KSV Reichelsheim) beißt sich im oberen Drittel fest.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 kann Bürstadt III nach einem 6:9 gegen den TTC Heppenheim IV und einem 8:8 beim TV Ober-Laudenbach weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Der Vorletzte Lampertheim IV empfängt am Samstag (18 Uhr) zum Abschluss der Hinserie den Zweiten TSK Rimbach. In Gruppe 3 festigte Bürstadts „Zweite“ mit einem 9:4 gegen die SG Arheilgen II Relegationsplatz zwei.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: Eine klare Angelegenheit war das 3:9 gegen Primus Lorsch II (jetzt 18:0 Punkte) für TVB-Kapitän Frank Rosenberger nicht. „Selbst beim Stand von 3:8 hat Nick Groeger noch 2:1 gegen Luke Anderson geführt – gerade in der Mitte haben wir mehr als dagegenhalten. Mit Lorsch hat sich die Mannschaft durchgesetzt, die nominell besser besetzt ist. Ausschlaggebend war, dass wir von den fünf Fünf-Satz-Spielen nur eines gewinnen konnten“, erklärte Rosenberger, dessen Team jetzt 15:3 Zähler aufweist.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) muss Bürstadt ohne den privat verhinderten Rosenberger und Adrian Kreuzer (verletzt) zum Sechsten TV Beerfelden (9:9 Punkte) – für sie rücken Jan Epple und Kevin März ins Team. „Wir hatten schon vor der Runde um eine Verlegung gebeten, das hat Beerfelden abgelehnt“, stellt sich Rosenberger auf ein „sehr schweres Auswärtsspiel“ ein.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Beim 5:9 gegen den bis dato punktlosen Letzten Nieder-Liebersbach hatte die SGH den Doppelauftakt mit 2:1 für sich entschieden. In der Einzelphase verlor Hüttenfelds Nummer eins Gwen Steier jedoch seine beiden Partien im fünften Satz, auch das mittlere Paarkreuz um Matthias Thomas und Kapitän Volker Berg ging leer aus.

Sehr wahrscheinlich wird Hüttenfeld (4:14 Punkte) auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern. Am Samstag (17.30 Uhr) geht es zu Primus Lorsch II. Hinzu kommt, dass der SV Ober-Hainbrunn (5:11 Punkte), der Relegationsplatz acht belegt, auf Reichelsheim (3:15) und Nieder-Liebersbach (2:14) trifft. Sprich: Zieht der SVO nicht davon, schließen der Letzte und der Vorletzte auf oder ziehen sogar an Hüttenfeld vorbei.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: „Reichelsheim war beim 9:2 mit einer schlechten Mannschaft vor Ort“, ordnete TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend den Heimerfolg über den Vorletzten zum Vorrundenabschluss als Arbeitssieg ein. Ob der Aufsteiger (14:6 Punkte) als Dritter oder Vierter überwintert, entscheidet sich am Donnerstag, wenn der VfR Fehlheim III (12:6) beim Fünften TSV Ellenbach (10:8) gastiert.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: „In Ober-Laudenbach ist es nie leicht zu spielen. Dort ein 8:8 zu holen, ist wirklich gut. Beim 6:9 gegen Heppenheim IV haben wir den Start verschlafen“, ist TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger nach wie vor guter Dinge im Abstiegskampf. Mit einem Heimsieg am Freitag (20.30 Uhr) gegen den Achten DJK SSG Bensheim (6:12 Punkte) kann Bürstadt III (9./5:13) auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: Für das Heimspiel gegen Rimbach rechnet sich der Vorletzte (4:14 Punkte) wenig aus. „Da sind wir Außenseiter“, meint TTC-Vorsitzender van gen Hassend. Den Klassenerhalt hält er aber für möglich: „In einigen Spielen war deutlich mehr drin. Wir könnten auch bei sechs oder sieben Punkten stehen.“

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: „Arheilgen II hat stark dagegengehalten und gezeigt, was die Mannschaft drauf hat“, freute sich Rosenberger über den 9:4-Sieg des TVB II (15:3 Punkte) im Verfolgerduell gegen den Vierten (13:5). Am Sonntag (11 Uhr) bekommt es Bürstadts „Zweite“ zu Hause mit dem Dritten SV Darmstadt 98 III (13:5) zu tun. „Da gibt es keinen Favoriten“, sieht Rosenberger die Teams „auf einem Level“.

