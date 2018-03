TV Bürstadt vor der letzten Chance

Anzeige

Ried.Wer soll die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim auf dem Weg zu Aufstieg und Meisterschaft in der Bezirksoberliga-Gruppe 1 noch stoppen? Der SV Eberstadt war jedenfalls nicht dazu in der Lage: Gegen den Drittletzten setzten sich die Groß-Rohrheimer klar mit 9:1 durch. Am Freitagabend (20.15 Uhr) ist der Tabellenführer aus dem Ried zu Gast beim Dritten VfR Fehlheim II. Ein deutliches 0:9 setzte es für Schlusslicht TV Bürstadt bei der SG Nieder-Roden.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 musste Bürstadt III nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage verkraften, das Heimspiel gegen die DJK/SSG Bensheim ging deutlich mit 2:9 verloren. Die dritte Mannschaft des TTC Lampertheim gewann 9:1 bei der SG Gronau. Am Freitagabend (20 Uhr) treffen die beiden Ried-Reserven in der Lampertheimer Sedanhalle aufeinander.

In der Bezirksliga-Gruppe 1 greift Bürstadt II nach vierwöchiger Spielpause wieder ein, am Freitag (20.15 Uhr) kommt der TSK Rimbach. Klassenkonkurrent SG Hüttenfeld war und ist weiter spielfrei.