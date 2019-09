TV Lampertheim ärgert Titelaspirant Langen

Lampertheims Tizian Karb gelangen fünf Treffer. © Nix

Lampertheim.„So einen Saisonstart wünscht man sich natürlich“, strahlte Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, am Sonntagabend: Sein Team gewann beim Meisterschaftskandidaten HSG Langen mit 25:24 (11:13) und beeindruckte dabei mit einer tollen Moral, viel Kampfgeist und vor allem einer überragenden Defensivleistung.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Letztlich haben Nuancen den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben“, meinte Schmied nach der Schlusssirene, zollte aber seiner Mannschaft ein großes Kompliment für die gezeigte Leistung: „Im Vorfeld haben wir uns natürlich unterhalten und es war schon sehr großer Respekt vor Langen – gerade auswärts – vorhanden. Uns war klar, dass wir hier Außenseiter sein würden zum Saisonstart, aber dass es umso toller wäre, wenn wir hier was Zählbares mitnehmen könnten.“

Der Trainer lobte vor allem die Disziplin seiner Mannschaft. „Ich hatte im Vorfeld eher mit einem torreichen Spiel gerechnet, das beide Seiten über 30 Tore machen würden“, erläuterte er. „Aber sowohl wir als auch Langen sind extrem gut zurückgelaufen und haben dann auch noch in der Positionsabwehr ganz stark agiert.“

Dabei spielte dem TVL sicherlich in die Karten, dass mit Dennis Oldenburg ein absoluter Leistungsträger der HSG fehlte, „aber auch ohne ihn, hat Langen eine starke Mannschaft“, betonte der Lampertheimer Coach.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, führten 2:0 (5.), ehe Lampertheim besser in die Partie fand. Bis zum 11:11 ging es Seite an Seite mit wechselnden Führungen, danach leistete sich der TVL zwei individuelle Fehler, was Langen nutzte, um mit einem 13:11 in die Pause zu gehen. Im zweiten Abschnitt wuchs der Rückstand kurzzeitig auf drei Tore an (12:15, 37.), aber die Spargelstädter ließen sich nicht beirren. Gestützt auf einen starken Max Griesheimer im Tor und mit einer konzentrierten Abwehrleistung glich Lampertheim aus und legte bis zum 21:21 (53.) auch mehrfach vor. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, fand Achim Schmied. In der Schlussphase hatten dann die Ried-Handballer den längeren Atem und auch das nötige Quäntschen Glück: Tizian Karb, Jonas Gaebler und Nicolas Glanzner brachten ihr Team mit 24:21 in Führung und als Tizian Karb – mit einer bis dahin hundertprozentigen Trefferquote – zum 25:22 traf, schien 120 Sekunden vor der Schlusssirene alles für die Gäste zu sprechen.

„Glücklicheres Ende für uns“

„Leider wurden wir dann noch einmal nervös und haben es nicht geschafft, gegen die nun offene Manndeckung Langens den Sack zuzumachen“, mussten Schmied und der TVL-Anhang noch mächtig zittern. Nach dem ersten vergebenen Angriff kassierte Lampertheim das 23:25, nach dem zweiten das 24:25 und noch immer waren 30 Sekunden zu spielen. Dabei hatte Schmied kurz zuvor noch eine Auszeit genommen, sein Team 45 Sekunden vor dem Ende noch einmal beruhigt. Der letzte Angriff sollte dann bis zur Schlusssirene ausgespielt werden. Aber zehn Sekunden vor dem Ende war Karb eine gute Wurfposition – doch er scheiterte. Langen lief einen Konter. Leicht bedrängt von Michael Redig, der seine letzten Kräfte mobilisierte, kamen die Gastgeber zum letzten Abschluss, aber Max Griesheimer – vor der Runde erst aus der eigenen zweiten Mannschaft ins Bezirksoberliga-Team gewechselt – parierte und hielt damit den Sieg für seine Mannschaft fest.

„Das war das glücklichere Ende für uns“, gab Schmied unumwunden zu, um dann nachzuschieben: „Hier werden nicht viele Mannschaften punkten. Wir haben die ersten beiden Zähler und mit denen hatte im Vorfeld wirklich kaum jemand gerechnet.“

TVL-Tore: Zielonka (6/3), Karb (5), Glanzner, Redig (je 3), Eschenauer (2), Weiß, König, Deissler, Gaebler, Pfendler (je 1), Nieter (1/1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019