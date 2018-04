TV Lampertheim haben Rang vier im Visier

Anzeige

Immerhin reichte es im Hinspiel zu einem 32:31-Erfolg nach einer sehr ausgeglichenen, hart umkämpften Partie. „Wir wissen, was uns dort erwartet. Nur mit viel Kampf und gleichzeitig Diszilpin haben wir eine Chance.“ Besonders achten müssen die Lampertheimer auf die torgefährlichen Tom Nagel und Dennis Oldenburg, die im Hinspiel zusammen auf 17 Tore kamen, aber auch Moritz Goebel ist nur schwer auszuschalten.

Nur Gaebler fehlt

Dass Langen am vergangenen Wochenende gegen den Abstiegskandidaten Erbach verlor, will der Trainer nicht überbewerten: „Bei Erbach spielen zurzeit einige ehemalige Zweitliga-Spieler mit, da ist schon Qualität dazugekommen, gegen die jede Mannschaft der Liga Probleme bekommen kann. Das ändert nichts daran, dass die HSG zu Hause einen ganz dicken Brocken darstellt.“ Tatsächlich hat Langen in dieser Runde erst einmal in eigener Halle verloren: Im Oktober mit 31:32 gegen den aktuellen Tabellendritten Bonsweiher. Zuletzt fertigte das Team den Liga-Zweiten Crumstadt/Goddelau mit 36:29 ab. „Da weiß man schon, was auf uns zukommt“, so Schmied. Immerhin: Personell sieht es bei den Lampertheimern gut aus, lediglich Jonas Gaebler wird fehlen. „Alle anderen sind fit“, gibt Schmied grünes Licht. „Das ist enorm wichtig, dass wir in einem intensiven Spiel Varianten zur Verfügung haben.“

Im Hinspiel gegen Langen hatte Michael Redig acht Treffer zum Sieg beigesteuert, Nico Glanzner sieben. Zudem parierte Keeper Frederik Saul in der hektischen Schlussphase den entscheidenden Freiwurf. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.04.2018