TV Lampertheim schafft Pflichtsieg

„In der Kabine haben wir uns dann vorgenommen, weiter beweglich in der Deckung zu spielen und vorne endlich unsere klaren Dinger reinzumachen“, erklärt Schmied. Und tatsächlich gelang es den Ried-Handballern, sich in der Folge etwas abzusetzen. Beim 21:17 (40.) betrug die TVL-Führung erstmals vier Treffer, beim 27:22 (48.) fünf. „Ab Mitte der zweiten Hälfte hatte ich keine Zweifel mehr, dass wir das Ding gewinnen würden. Auch als Siedelsbrunn noch einmal auf ein Tor herankam, war ich überzeugt, dass wir das nach Hause schaukeln“, so Schmied, der seinen Kader als „wesentlich breiter besetzt“ ansah. „Wir konnten durchwechseln, die HSG musste eigentlich mit acht Spielern auskommen.“

Auf 26:27 verkürzten die Odenwälder acht Minuten vor dem Ende, ehe nur noch Lampertheim traf: Sechsmal in Serie zum 33:27-Endstand. „So ein Spiel gewinnt man nicht im Vorbeigehen und es war schon eine kämpferisch gute Leistung, die wir gezeigt haben“, lobte der TVL-Coach trotz aller spielerischen Probleme. „Jetzt können wir über die Ostertage unsere Akkus noch einmal aufladen, ehe es in den Saisonendspurt geht“, ist Schmied zuversichtlich, dass seine Mannschaft noch ein, zwei Plätze vom aktuellen sechsten Rang aus gutmachen kann.

HSG-Tore: Heckmann (7), Tobias Schmidt (6), Demryol (6/3), Hammann (3), Bastian Schmidt, Brunnengräber (je 2), Eder (1).

TVL-Tore: Zielonka (9/2), Redig (6), Bohrmann (6/2), Eschenauer (4), Glanzner, Radmacher (je 2), Karb, König, Deissler, Gaebler (je 1). me

