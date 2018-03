TV Lampertheim tut sich lange schwer

Anzeige

Lampertheim.Überzeugend sieht anders aus, aber es hat gereicht: Die Handballer des TV Lampertheim gewannen am Sonntagabend ihr Bezirksoberliga-Heimspiel gegen das Schlusslicht TGB Darmstadt mit 31:27 (18:13), taten sich dabei aber lange Zeit unerwartet schwer. „Darmstadt wird nicht mehr unser Lieblingsgegner“, meinte TVL-Trainer Achim Schmied im Anschluss. „Die spielen scheinbar immer gegen uns für ihre Verhältnisse überragend“, erinnert der Coach an den knappen 24:23-Hinspielsieg. „Wir haben uns jetzt zweimal gegen einen Gegner schwer getan, den ich eigentlich eine ganze Klasse schlechter einschätze. Aber immerhin: Wir haben zweimal gewonnen und das ist das Wichtigste.“

„Der letzte Tick hat gefehlt“

In der ersten Hälfte scheiterte Lampertheim noch häufig im Abschluss, erspielte sich durchaus gute Möglichkeiten und war spielbestimmend. „Aber der letzte Tick hat immer wieder gefehlt“, so Schmied. So legten die Spargelstädter zwar stets vor, aber etwas deutlicher wurde es erst in den letzten Minuten vor der Pause, als vom 13:11 (23.) über 16:12 auf 18:13 erhöht wurde. „Bis dahin war es ganz in Ordnung, aber wir haben uns in der Kabine fest vorgenommen, noch eine Schippe draufzulegen und konsequent unser Spiel durchzuziehen“, erläuterte der TVL-Coach seine Halbzeit-Ansprache. Doch so recht wollte es nicht klappen. Im Gegenteil: Nach dem 23:19 (40.) hatte Lampertheim eine Schwächephase, was die Gäste eiskalt ausnutzten und bis zum 25:25 (47.) ausglichen. „Da standen wir in der Abwehr schlecht, unsere Torhüter bekamen nichts zu halten und auch vorne entglitt unserem Spielmacher Nicolas Glanzner die Partie“, sah Schmied gleich mehrere Baustellen. Aber der Coach fand auch die passende Antwort auf den Durchhänger: Er ließ in der Schlussviertelstunde fast durchgängig mit zwei Kreisläufern im Angriff spielen, womit Darmstadt überhaupt nicht zurecht kam. „Da hatten wir das Spiel schnell wieder im Griff“, atmete der Trainer kräftig durch. Spätestens nach dem Doppelschlag von Matthias Zielonka zum 27:25 und 28:25 (52.) war Lampertheim auf der Siegerstraße.

„Eigentlich hatte ich nie den Eindruck, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Aber ich bin doch froh, dass wir es noch relativ sicher nach Hause gebracht haben. Es war eine seltsame Begegnung, in der wir eigentlich schon wesentlich früher den Sack hätten zumachen müssen“, bilanzierte Schmied. Jetzt wartet auf die Spargelstädter am kommenden Wochenende das unangenehme Spiel bei der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach (9.). „Wenn wir das auch gewinnen, dann sind wir wieder absolut im Soll und können nach der Osterpause noch einmal zum Angriff auf Platz vier blasen“, blickt der TVL-Coach voraus.