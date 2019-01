TV Lampertheim völlig von der Rolle

Lampertheim.Vor gerade einmal einem Monat gewann der TV Lampertheim sein Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger Tvgg Lorsch souverän mit 32:25. Danach verabschiedeten sich die Handballer aus der Spargelstadt in die Weihnachtspause, um am Sonntag dann wieder gegen Lorsch ins neue Jahr und damit in die Rückrunde zu starten. Das Ziel war klar, zwei Punkte sollten aus der Klosterstadt mitgenommen werden, um Rang drei zu untermauern und den beiden Spitzenteams aus Groß-Rohrheim und Langen auf den Fersen zu bleiben. Doch es kam ganz anders, sehr zum Leidwesen von TVL-Trainer Achim Schmied: „Wir waren einfach schlecht. Es war vorne mies, hinten mies und etwas wirklich Positives fällt mir auch nicht dazu ein“, erklärte er und schüttelte nach der 22:31 (11:13)-Niederlage fassungslos den Kopf.

Schwache Torhüterleistung

Nach einem ordentlichen Beginn mit einer 2:0-Führung war auch beim 4:4 (10.) noch alles im Lot für den TVL. „Dann haben wir aber völlig den Faden verloren“, so Schmied, der eine Vielzahl technischer Fehler und vergebener Chancen notieren musste. Und auch von den Torhütern gab es keine Rückendeckung, gerade einmal zwei Paraden im ersten Abschnitt – das waren eindeutig zu wenig.

Lorsch setzte sich bis auf 13:8 vier Minuten vor der Pause ab, leistete sich dann aber auch einige Schwächen, so dass Lampertheim tatsächlich auf zwei Tore verkürzte (11:13) und Morgenluft witterte. „Für mich war das eine Initialzündung. Kurz vor dem Seitenwechsel auf zwei rangekommen, dann nach der Pause schnell ausgleichen und uns dann freischwimmen. So lautete unser Plan in der Kabine“, erklärte Schmied. Es kam allerdings anders.

Der Ausgleich wollte nicht fallen und nach Matthias Zielonkas Anschlusstreffer zum 14:15 (35.) erhöhte Lorsch über 19:15 (40.) auf 24:18 (52.) und sorgte damit für die Entscheidung. „Wir haben alles versucht, immer wieder mit dem siebten Feldspieler agiert, aber es lief nichts richtig zusammen. Ich denke, wir hätten noch Stunden spielen können und es wäre nicht besser geworden“, haderte der Übungsleiter. Dass es nichts mit einer Aufholjagd wurde, lag auch an insgesamt neun Zeitstrafen gegen den TVL, „die man allesamt geben kann“, so Schmied.

Lorschs Trainer Dennis Rybakov war natürlich „absolut zufrieden und glücklich“. Er sprach nach dem Sprung auf Platz fünf von einer der besten Saisonleistungen seiner Mannschaft. Im Soll ist Lampertheim tabellarisch als Dritter auch noch, aber am Wochenende muss im Verfolgerduell gegen den Vierten Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten dringend ein Sieg her.

„Wir müssen nicht viel aufarbeiten nach dieser Niederlage, sondern schnell einen Strich darunter machen. Jeder weiß, dass er das besser kann – und das gilt es, jetzt im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn zu zeigen“, fordert Schmied eine Reaktion seiner Mannschaft. me

TVL-Tore: Eschenauer (6), Zielonka (6/2), Redig, Bohrmann (je 3), Karb, König, Deissler, Gaebler (je 1).

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019