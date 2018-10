TVB-Damen fallen zurück

Bürstadt.In der Hessenliga Süd-West wartet das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt weiter auf den ersten Saisonsieg. Vier Wochen nach dem starken 7:7 bei Darmstadt 98 kassierten die Bürstädterinnen eine unglückliche 5:8-Niederlage in Hochheim. Durch die zweite Niederlage im dritten Match finden sich die Südhessinnen mit 1:5 Punkten auf dem letzten Platz wieder. „Ein Spiel hat uns zum Unentschieden gefehlt“, meinte Bürstadts Abteilungsleiter und Trainer Frank Rosenberger. Tochter Laura Rosenberger lag im dritten Einzel gegen Kristin Schulz bereits mit 2:1 nach Sätzen vorn – parallel dazu verlor allerdings Fabienne Zorn in vier Sätzen gegen Sandra Orthel.

Hinzu kam, dass Hochheims Spitzenspielerin Vanessa Völzke einen Sahnetag erwischte. Die frühere Einhäuserin schlug Rosenberger in vier Sätzen, behielt gegen Bürstadts Nummer eins Lilly Kern über fünf Sätze die Oberhand und besiegte Laura Wunder in drei Sätzen. Schon im Doppel mit Orthel hatte Völzke gegen Kern/Wunder einen Drei-Satz-Erfolg vorgelegt.

Als spielentscheidend machte Frank Rosenberger aber etwas anderes aus. „Beim Stand von 2:2 haben wir vier Spiele hintereinander verloren, in denen wir jeweils den Sieg auf dem Schläger hatten. Wir lagen plötzlich 2:6 hinten und keiner wusste warum“, sagte Bürstadts Coach. Danach setzte der TVB zu einer Aufholjagd an: Zorn, Kern und Wunder verkürzten kurzzeitig auf 5:6. Am Sonntag (11 Uhr) empfängt Bürstadt die TuS Nordenstadt. „Mit Jeannine Fey hat Nordenstadt einen starken Neuzugang, der aber noch nicht gespielt hat. Treten die Gegner in Bestbesetzung an, sind sie der Favorit“, glaubt Rosenberger.

Für die TVB-Damenreserve in der Bezirksliga-Gruppe 1 lief es besser. Beim TSK Rimbach feierte Bürstadt II ein 8:5 und kletterte auf Rang sechs. „Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Positiv ist, dass mit Stella Bechtel und Sara Böhling zwei junge Spielerinnen je zwei Punkte geholt haben“, freute sich der TVB-Abteilungsleiter. Am Wochenende ist Bürstadt II spielfrei. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018