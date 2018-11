TVB-Damen mit Chancen

Bürstadt.Auch nach dem fünften Spieltag wartet das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt auf den ersten Saisonsieg in der Hessenliga Süd-West. Nach der 6:8-Heimniederlage gegen den TTF Oberzeuzheim standen die jungen Bürstädterinnen erneut mit leeren Händen da. „Wir haben dem Oberliga-Absteiger, der in Bestbesetzung angetreten ist, eine wirklich sehr gute Leistung abgerungen – es war unsere bislang beste Saisonleistung. Umso bitterer ist es, dass wir mit 6:8 verlieren“, erklärte Bürstadts Abteilungsleiter und Trainer Frank Rosenberger zur dritten Niederlage.

Chancen, um Oberzeuzheim (jetzt 6:4 Punkte) zumindest ein Remis abzutrotzen, hatte der Vorjahres-Vizemeister genug. „Im ersten Doppel hatten wir im vierten Satz beim Stand von 10:7 den Satzausgleich auf dem Schläger, verlieren aber und gehen mit einem 0:2 in die Einzel“, meinte Rosenberger.

Im ersten Einzeldurchgang ließ Laura Rosenberger gegen Oberzeuzheims Nummer eins Nadine Hölper (Frank Rosenberger: „Die war für uns eigentlich nicht zu schlagen“) drei Matchbälle im fünften Satz liegen und verlor 12:14. Dafür feierten Lea Höfle, die anstelle von Lilly Kern (Jugend-Bezirksmeisterschaften) ihr Saisondebüt auf Position eins gab, und Fabienne Zorn zwei Fünf-Satz-Erfolge, während Laura Wunder gegen Elke Krießbach in vier Sätzen gewann – 3:3.

Wichtiges Spiel in Langen

Nach einem ausgeglichenen zweiten Durchgang zog der TTF in der letzten Einzelrunde davon – wobei Zorn im letzten Match gegen Sophie Kremer nach einem 0:2-Rückstand den fünften Satz erzwang, in dem sie knapp 9:11 unterlag. Dennoch: Der Vorletzte (2:8 Punkte) kann viel Positives mitnehmen. „Wir sind in den Einzeln stark zurückgekommen. Lea Höfle hat sehr sicher gespielt, Laura Rosenberger hat ihren Aufwärtstrend bestätigt. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht zeitnah unseren ersten Sieg holen“, sagt Frank Rosenberger mit Blick auf das Gastspiel beim punktgleichen Letzten TTC Langen III am Freitagabend (20 Uhr): „Das ist ein ganz wichtiges Spiel, keine Frage.“

Licht und Schatten gab es für die TVB-Damenreserve in der Bezirksliga. Nach einer 4:8-Niederlage gegen Hähnlein II holten die TVB-Damen am Montagabend einen 8:3-Sieg gegen die SKG Zell. Mit jetzt 6:6 Punkten hat Bürstadt II wieder mehr Luft auf die Abstiegsränge. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018