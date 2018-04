Anzeige

Höfle erneut bärenstark

Beim 8:5-Erfolg über Darmstadt heimsten die Bürstädterinnen vier Punkte kampflos ein – die Gäste waren ohne ihre Nummer vier, Nora Jansen, im Ried angetreten. „Klar hat uns das in die Karten gespielt. Auf den Positionen eins bis drei war Darmstadt aber in Bestbesetzung. Wir haben uns dagegengestemmt und gewonnen“, stellte Rosenberger klar. TVB-Spitzenspielerin Lea Höfle machte es wie kürzlich im Hessenpokal und schlug Darmstadts Top-Spielerin Suzan Okur. Auch gegen Daniela Kappes behielt Höfle die Oberhand (11:6, 13:11, 16:14). Wegweisend war zudem der spieleröffnende Doppelerfolg von Höfle/Laura Wunder gegen Okur/Katja Eichel.

In der Bezirksliga will die TVB-Damenreserve nach Möglichkeit noch auf den rettenden siebten Platz klettern – und so der Relegation entkommen. Am Donnerstag (20 Uhr) muss der Achte (10:22) bei Schlusslicht SV Falken-Gesäß (8:24) ran. Bei einem Sieg könnte Bürstadt II zur SKG Zell (12:20) aufschließen. „Wir wollen das 8:4 gegen Rimbach vergolden. Allerdings steht unsere vierte Spielerin noch nicht fest“, erklärt Rosenberger. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.04.2018