TVB-Damen sitzen fest

Bürstadt.Auch das Spiel beim Letzten TTC Langen III hat dem Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt nicht zur sportlichen Wende in der Hessenliga verholfen. Im Kellerduell kamen die Bürstädterinnen nicht über ein 7:7 hinaus.

Mit je 3:9 Punkten belegen Bürstadt und Langen III weiter die beiden direkten Abstiegsplätze. Zum SV Darmstadt 98 (6:8 Punkte), der mit einem überraschenden 8:2-Sieg über den TTC Staffel III den siebten Platz festigte, und zu TuS Nordenstadt auf Relegationsplatz acht (3:7) fehlt den TVB-Damen vor allem eines: ein doppelter Punktgewinn. „Wenn man sich diese ersten sechs Spiele anschaut, muss man sagen: Hätten wir jedes Mal ein Spiel mehr gewonnen, hätten wir jetzt 9:3 Punkte statt 3:9. So lässt der Befreiungsschlag auf sich warten“, denkt Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger an Punkteteilungen wie eben gegen Darmstadt und Nordenstadt.

Überhaupt: Deutlicher als beim 5:8 in Hochheim musste sich der TVB nie geschlagen geben – die Heimpartien gegen Biebrich und Oberzeuzheim gingen 6:8 verloren. Beim 7:7 gegen Langen III kam der Ausfall von Spitzenspielerin Lilly Kern (krank) oben drauf. Der Spielauftakt fiel mit einem 1:3-Rückstand bescheiden aus, zumal das Spitzendoppel Laura Rosenberger/Fabienne Zorn und die für Kern auf die „Eins“ gerückte Rosenberger jeweils im fünften Satz unterlagen. Dass Bürstadt später einen 2:6-Rückstand egalisierte, lag vor allem an Fabienne Zorn, die alle drei Einzel für sich entscheiden konnte.

Kern als Hoffnungsträgerin

Am Samstag (19 Uhr) treten die TVB-Damen beim Fünften Staffel III (6:6) an. Die Zweitliga- beziehungsweise Regionalliga-Reserve, bei der auch die Ex-Bürstädterin Natalie Gliewe als Stammspielerin der zweiten Mannschaft öfters aushilft, bezeichnet Rosenberger als Wundertüte. „Sie können in beide Richtungen für Überraschungen sorgen“, sagt er – und nennt Staffels jüngste Niederlage als Beispiel: „Wenn Staffel gegen uns so antritt wie gegen Darmstadt, gewinnen wir. Setzt Staffel III zwei Regionalliga-Spielerinnen ein, wird es eine enge Kiste. Wir hoffen, dass Lilly Kern wieder fit sein wird, dann könnte etwas machbar sein.“

Heute (20.30 Uhr) muss die TVB-Damenreserve in der Bezirksliga als Siebter beim Fünften TSV Nieder-Ramstadt II ran. „Da Fabienne Zorn und Laura Wunder nicht spielen können, sind wir krasser Außenseiter“, so Rosenberger. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018