TVB-Damen steigen ab

Bürstadt.Der Abstieg des ersten Tischtennis-Damenteams des TV Bürstadt aus der Hessenliga Süd-West steht fest. Weil der TTC Biebrich sein Heimspiel gegen TuS Nordenstadt mit 6:8 verlor, haben die TVB-Damen und der punktgleiche Letzte TTC Staffel III (9:25 Punkte) keine Chance mehr, auf Relegationsplatz acht zu kommen. In die Relegation müssen nach jetzigem Stand die Biebricherinnen (12:22), die hinter dem neuen Sechsten Nordenstadt (13:21) und dem TTC Langen III (12:20) zurückfielen. „Es war sowieso nur noch eine theoretische Chance da“, äußerte sich Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger wenig überrascht über den Abschied aus der sechsthöchsten Spielklasse: „Jetzt können wir für die Verbandsliga planen.“ Sorgen, dass die Mannschaft auseinanderfällt, macht sich der TVB-Coach nicht: „Die Spielerinnen sind ja zum größten Teil mit dem Verein verwurzelt.“

Eine Partie steht den Bürstädterinnen, die in der vergangenen Saison als Aufsteiger die Vizemeisterschaft feierten und erst in der Relegation den Durchmarsch von der Bezirksoberliga in die Oberliga Hessen verpassten, allerdings noch bevor. Am Sonntag (11 Uhr) kommt Meister SV Ober-Kainsbach in die Wasserwerkstraße. Die Aufstellung der TVB-Damen ist noch offen. Lilly Kern und Laura Rosenberger dürften allerdings gesetzt sein.

TVB-Reserve spielt am Freitag

Mit 4:8 unterlag Bürstadts zweite Damenmannschaft dem TV Seeheim in der Bezirksliga-Gruppe 1. Die Niederlage war zu erwarten, schließlich konnte die Bürstädter Hessenliga-Reserve nur drei Spielerinnen stellen. So gingen zwei Einzel und ein Doppel kampflos verloren. Im hinteren Paarkreuz überzeugte Sara Böhling mit drei Einzelerfolgen, vorne holten Stella Bechtel und Vanessa Holz jeweils einen Punkt.

Die schwach gestartete TVB-Reserve wird die Saison höchstwahrscheinlich auf Platz fünf beenden. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Seidenbuch, das noch um den Klassenerhalt kämpft, will Bürstadt II am Freitag (20.15 Uhr) gewinnen und die Runde mit einer ausgeglichenen Punktebilanz abschließen. cpa

