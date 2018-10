TVB-Damen treten auf der Stelle

Bürstadt.In der Tischtennis-Hessenliga Süd-West kommt das erste Damenteam des TV Bürstadt nicht vom Fleck. Gegen TuS Nordenstadt kam der Vorjahres-Vizemeister nicht über ein 7:7 hinaus.

Mit 2:6 Punkten belegen die jungen Bürstädterinnen den vorletzten Platz vor dem TTC Langen III (2:8). Dass diese Momentaufnahme wenig befriedigend ist, kann Abteilungsleiter Frank Rosenberger schwer leugnen. „Gegen die Nordenstädterinnen, die sich auch in diesen Tabellenregionen bewegen, wäre es wichtig gewesen zu gewonnen – es wäre auch mehr drin gewesen“, meint Rosenberger, der auch als Trainer der Damenmannschaft fungiert.

Die Enttäuschung macht Rosenberger unter anderem an der Satzbilanz fest, die mit 28:23 klar an den TVB ging. „Fünf von sieben Punkten haben wir in jeweils drei Sätzen sichergestellt. Man hat das Gefühl, dass ein bisschen wenig dabei rumgekommen ist“, hält er fest.

Höfle vor Saisondebüt

Nach dem Doppelauftakt stand es 1:1, die drei Einzeldurchgänge endeten jeweils 2:2-Unentschieden. Positiv: Alle vier TVB-Spielerinnen punkteten – Laura Rosenberger auf Position zwei und Fabienne Zorn auf Position vier sogar zweifach.

Am Samstag (19 Uhr) empfängt Bürstadt den Fünften TTF Oberzeuzheim. „Das ist keine Überflieger-Mannschaft – aber das ist in dieser Klasse bis auf den SV Ober-Kainsbach fast keiner. Alle sind auf einem guten Level, das macht es in dieser Saison so schwierig. Aber wir rechnen uns für unser Heimspiel etwas aus“, betont Rosenberger. Auf Position eins wird Lea Höfle ihr Saisondebüt feiern. Dafür fehlt Lilly Kern (Bezirksmeisterschaften).

In der Bezirksliga-Gruppe 1 muss die TVB-Damenreserve zweimal unter der Woche ran. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für den Siebten (4:4 Zähler) zum punktgleichen Sechsten TTF Hähnlein II, am Montag (20.15 Uhr) kommt der Vierte SKG Zell (6:4). „Das sind zwei offene Spiele, die so oder so verlaufen können“, sagt Rosenberger. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018