Ried.Nach den Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten TSV Höchst (6:8) und TTC Staffel II (0:8) liegt das Tischtennis-Damenteam des TTC Lampertheim in der Oberliga Hessen jenseits von Gut und Böse. Mit 24:12 Punkten haben die Südhessinnen den vierten Platz schon sicher – nach oben wie nach unten geht zwei Spieltage vor Saisonende nichts mehr.

In einer ähnlichen Lage befindet sich die SG Rodheim. Der Vorletzte (6:30 Punkte) steht bereits als Absteiger fest. Für die Lampertheimer Damen sollte der Auftritt in Rodheim am Sonntag (11 Uhr) auch deshalb eine Pflichtaufgabe darstellen.

In der Bezirksliga-Gruppe 1 kämpft die zweite Damenmannschaft des TV Bürstadt noch um den direkten Klassenverbleib. Aus eigener Kraft kann es nicht mehr klappen: Drei Spieltage vor Rundenende fehlen den Bürstädterinnen, die aktuell mit 8:22 Punkten auf Relegationsplatz acht stehen, vier Zähler zum Siebten SKG Zell (12:18 Punkte).