TVB-Damen zeigen starke Vorstellung

Bürstadt.27 spielfreie Tage haben die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt in der Hessenliga Süd-West nicht aus dem Konzept gebracht. Das wichtige Auswärtsmatch bei Schlusslicht TTC Bad Homburg entschieden die Bürstädterinnen klar mit 8:1 für sich. „Sie haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger, der mit Blick auf die Tabelle anmerkte: „Schön war außerdem, dass wir auch in der Höhe deutlich gewinnen konnten.“

Eine 2:0-Führung im Doppelauftakt leitete Bürstadts vierten Erfolg im zwölften Punktmatch ein. Lea Höfle/Laura Rosenberger und Celine Plischka/Laura Wunder waren nach je vier Sätzen durch. In der Einzelphase punkteten Rosenberger auf Position zwei und Plischka auf Position drei doppelt. Laura Wunder und Spitzenspielerin Lea Höfle waren je einmal siegreich.

Im Hessenliga-Klassement geht es weiter eng zu. Die TVB-Damen, die vor dem Spieltag auf Relegationsplatz acht standen, belegen jetzt Rang sechs mit 10:14 Punkten. Den Fünften TTC Biebrich (12:14 Punkte) empfangen die Bürstädterinnen am Samstag (19 Uhr). „Biebrich liegt uns nicht so gut. Zu Hause wollen wir aber versuchen, den Spieß umzudrehen“, ist Frank Rosenberger guter Dinge. Mit einem Heimerfolg könnten Höfle, Wunder und Co. die Abstiegskonkurrenten SG Kelkheim (9:13 Punkte), SV Darmstadt 98 (9:15) und TuS Nordenstadt (3:17) weiter distanzieren.

Einzug in Pokal-Endrunde

Mit dem Einzug in die Pokal-Endrunde der Hessenligisten rundeten die TVB-Damen ihr Spielwochenende perfekt ab. Nach dem 4:3-Erfolg bei der SG Rodheim, dem Tabellendritten der Hessenliga Nord-Mitte, kannte der Jubel keine Grenzen. Matchwinnerin war Laura Wunder mit zwei Einzelerfolgen – darunter auch der Fünf-Satz-Erfolg zum 4:3-Endstand. Außerdem punktete Höfle im Einzel sowie im Doppel mit Rosenberger.

Die Runde der letzten Vier steigt am 18. und 19. April in Niederselters (Landkreis Limburg-Weilburg). Die möglichen Halbfinal- und Finalgegner sind Liga-Konkurrent Nordenstadt, der TTC Wißmar und die TTG-Margretenhaun-Künzell. cpa

