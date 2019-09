TVB-Damen zufrieden

Bürstadt.Mit einem Achtungserfolg hat die Saison des ersten Tischtennis-Damenteams des TV Bürstadt in der Hessenliga Süd-West begonnen. Beim Vorjahresdritten Blau-Weiß Lahr holten die Südhessinnen ein 7:7. „Lahr hat ohne seine Spitzenspielerin Branka Batinic gespielt, hatte aber trotzdem eine starke Truppe beisammen“, konnte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger gut mit dem Punkt leben.

Zunächst führte Bürstadt 4:2 und 5:3, später lagen die Gäste 6:7 hinten. „Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Schön war, dass bei uns alle Spielerinnen punkten konnten“, meinte Rosenberger und ergänzte: „Ich hoffe, dass dieser Punkt uns Auftrieb gibt, so dass diese Runde besser läuft als die vergangene.“ Im Doppel waren Lea Höfle/Laura Wunder erfolgreich. Spitzenspielerin Höfle, Laura Rosenberger (je zwei Punkte) sowie Wunder und Fabienne Zorn (je einen Punkt) legten in den Einzeln nach. Am Sonntag, 29. September (11 Uhr), geht es beim SV Darmstadt 98 weiter.

Als Bezirksliga-Fünfter rückte das zweite TVB-Damenteam in die Bezirksoberliga nach. Am Freitag (20.15 Uhr) startet die Reserve mit einem Heimspiel gegen die SG Wald-Michelbach. „Wald-Michelbach ist in dieser Klasse etabliert. Wir sind der Außenseiter, wollen aber versuchen, mitzuspielen und den einen oder anderen Gegner zu ärgern“, sagt Frank Rosenberger. Auf Position eins wechseln sich Fabienne Zorn und Laura Wunder aus der „Ersten“ ab. Stella Bechtel, Sara Böhling und die 16-jährige Maya Schäfer komplettieren das Quartett, das den Klassenerhalt als Ziel hat.

In der Bezirksliga-Gruppe 1 begann die Saison der dritten TVB-Damenmannschaft mit einer 5:8-Niederlage bei der SG Mitlechtern. Bei Bürstadt überzeugten dabei die erst zwölfjährigen Sophie Rosenberger und Sophie Kirsch. Die Schülerinnen punkteten im gemeinsamen Doppel, außerdem gewann Kirsch zwei Einzel und Rosenberger eine Partie. Auch Vanessa Holz stellte einen Zähler sicher. Als Knackpunkt machte Frank Rosenberger aus, „dass wir gegen die Nummer eins und zwei von Mitlechtern keinen Punkt geholt haben“. Für den Kreisliga-Meister geht es am 25. Oktober gegen Rimbach weiter. cpa

