TVB-Frauen stehen in der Pflicht

Bürstadt.Es ist ja meistens so: Steht ein entscheidendes Spiel bevor, fassen sich die Verantwortlichen lieber kurz. Die Ausgangslage ist ja bekannt, das einzig mögliche Ziel für die Partie auch. Was gibt es also noch groß zu sagen? Frank Rosenberger, dem Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, geht es vor dem Kellerduell des Hessenliga-Damenteams bei Schlusslicht TTC Bad Homburg am Samstag (18 Uhr) nicht anders.

„Das ist eine absolute Pflichtaufgabe in Bad Homburg“, sagt Rosenberger und stellt klar: „Nach den zuletzt durchwachsenen Spielen wäre es wichtig, ja eigentlich sogar Pflicht, zwei Punkte zu holen und die Distanz zu den letzten beiden Teams beizubehalten.“ Mit 8:14 Punkten belegen die TVB-Damen derzeit Relegationsplatz acht. Der Sechste Darmstadt 98 und der Siebte SG Kelkheim (beide 9:13 Zähler) befinden sich noch in Reichweite – und das, obwohl Bürstadts Rückrundenstart mit den Punktverlusten gegen Lahr (3:8) und Darmstadt (7:7) eher schleppend verlief.

Relegationsplatz verteidigen

Der Vorletzte TuS Nordenstadt (3:17) und Schlusslicht Bad Homburg (2:22) sind dagegen schon abgeschlagen – und sollen es auch bleiben, wie Rosenberger bekräftigt: „Wir wollen den Relegationsplatz auf jeden Fall sichern.“ Noch lieber wäre es dem Bürstädter Abteilungsleiter, würde die erste Damenmannschaft in ihren sieben verbleibenden Partien auch dem Gang in die Trostrunde entkommen. Personell spricht wenig gegen einen vierten Saisonerfolg: Lea Höfle, Laura Rosenberger, Celina Plischka und Laura Wunder sollen es im Kurort richten.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020