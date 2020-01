TVB geschwächt ins Derby

Ried.Mit einem Punktgewinn sind die Tischtennis-Herren der SG Hüttenfeld in der Bezirksklasse-Gruppe 1 in die Rückrunde gestartet. Im Heimspiel gegen den TTC Heppenheim IV gab es ein 8:8. Für die drei anderen Ried-Mannschaften auf Bezirksebene geht es in dieser Woche los. In der Bezirksliga-Gruppe 1 empfängt die „Erste“ des TV Bürstadt am Donnerstag (20 Uhr) den TTC Lampertheim III zum Ried-Derby und Verfolgerduell in der Jahnturnhalle. Am Samstag (17 Uhr) sind die Bürstädter beim TSK Rimbach zu Gast. Zur selben Zeit schaut der TV Bürstadt II in der Bezirksklasse-Gruppe 3 beim SV Darmstadt 98 III vorbei.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt gegen TTC Lampertheim III: Das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduell steht bis jetzt ganz im Zeichen der Fairness. Die Partie hätte eigentlich am 17. Januar stattfinden sollen. Allerdings kam Lampertheim III den Bürstädtern entgegen, die auf den privat eingespannten Nick Groeger verzichten hätten müssen, und stimmte einer Spielverlegung zu. Die TTC-Reserve, aktuell hinter Bürstadt (16:4 Punkte) Dritter mit 15:5 Zählern, verzichtete damit auf einen möglichen personellen Vorteil im Aufstiegskampf.

Mit Adrian Ziegler (Kahnbeinbruch) und Enrico Hof (eingewachsener Zehennagel) muss Bürstadt dennoch zwei Ausfälle kompensieren. „Es wird schwierig, etwas mitzunehmen“, sagt TVB-Kapitän Frank Rosenberger vor den „Standortbestimmungen“ gegen Lampertheim III und beim starken Fünften Rimbach (15:7 Punkte). Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend rechnet mit einem „offenen Spiel zwischen zwei guten Bezirksliga-Mannschaften“, wie er betont: „Die Tagesform wird entscheiden.“

Bezirksklasse-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Geht man nach der Ballbilanz (580:618), ist Hüttenfelds 8:8 gegen Heppenheim IV als Punktgewinn zu werten. Der Tabellenvierte aus der Kreisstadt (13:7 Punkte) hatte den Zweiten (14:6) sogar schon am Rande einer Niederlage, doch das SGH-Schlussdoppel Gwen Steier/Volker Berg setzte sich in vier Sätzen gegen Marcel Rohde/Phil Harpe durch.

Im Doppelauftakt hatten Steier/Berg, Malte Böck/Heiko Möller und Matthias Thomas/Robin Gumbel Hüttenfeld mit 3:0 in Front gebracht. Nach den Einzelerfolgen von Böck und Berg stand es 5:1. Danach konnten nur noch Böck und Thomas für die SGH punkten, Heppenheim IV entschied beide Einzeldurchgänge mit 2:4 für sich. Am kommenden Wochenende ist Hüttenfeld spielfrei. Dem Bezirksliga-Absteiger steht am 7. Februar das nächste Top-Match bevor, es geht zum TTC Hornbach.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Weil Bürstadts Bezirksliga-Team zeitgleich in Rimbach antritt und zwei Stammkräfte ersetzen muss, muss die TVB-Reserve wohl improvisieren. Unabhängig davon muss der Tabellendritte (13:5 Punkte) beim Vorletzten Darmstadt 98 III (2:16 Punkte) einen Sieg landen, sofern im Rennen um den Aufstieg noch etwas gehen soll. Spitzenreiter Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (17:1 Punkte) und Königstädten III (16:2) sieht Rosenberger klar im Vorteil. „Wenn diese zwei Mannschaften nicht doch unerwartet Punkte liegen lassen, bleibt uns nur der undankbare dritte Platz“, rechnet Bürstadts Abteilungsleiter nicht mit einer Überraschung in der Rückserie.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020