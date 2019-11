TVB-Herren jetzt Spitzenreiter

Bürstadt.Die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt haben Platz eins in der Bezirksliga erobert. Beim Vorletzten KSV Reichelsheim siegte die Sechs um Kapitän Frank Rosenberger am Mittwochabend mit 9:1 – und das, obwohl mit Adrian Ziegler und Enrico Hof zwei Stammkräfte fehlten. Mit 14:4 Punkten liegen die TVB-Herren jetzt vor dem TSV Ellenbach (13:5) und dem TTC Lampertheim III (12:4), der in Wersau spielte. Den Vorrundenabschluss bestreitet Bürstadt am Sonntag, 8. Dezember zu Hause gegen Einhausen.

TV Bürstadt: F. Rosenberger/Epple, Groeger/Brüderl, Kreuzer/Schremser (je 1), F. Rosenberger (2), Groeger, Kreuzer, Brüderl, Epple (je 1). cpa

