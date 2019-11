TVB-Herren tappen im Dunkeln

Ried.Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze der Bezirksliga-Gruppe 1 geht in die nächste Runde. Während die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt am vergangenen Wochenende spielfrei waren, zog der TTC Lampertheim III mit einem 9:2-Heimsieg über den KSV Reichelsheim am Ried-Rivalen vorbei und grüßt jetzt wieder von Platz eins. Am Samstag stehen dem Top-Duo zwei Spitzenspiele bevor. Um 16.30 Uhr gastiert Bürstadt beim VfR Fehlheim III, um 19.30 Uhr schaut Lampertheims „Dritte“ beim TSV Ellenbach vorbei.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 landete die SG Hüttenfeld dank eines 9:5 gegen den TTC Lorsch den zweiten Saisonerfolg. In Gruppe 3 feierte Bürstadt II den fünften Sieg im fünften Spiel, 9:2 hieß es zu Hause gegen den TTC Pfungstadt IV.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Den gänzlich ungefährdeten 9:2-Sieg gegen den Vorletzten Reichelsheim brachte Lampertheims „Dritte“ (jetzt 11:1 Punkte) ohne Spitzenspieler Gerhard Blob (krank) und Stefan Karb (Arbeit) unter Dach und Fach. Am Samstag geht es zum Dritten Ellenbach (9:5 Punkte). „Das ist ein wichtiges, aber auch ein sehr schwieriges Spiel“, hofft van gen Hassend auf ein Comeback von Routinier Blob.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: Wie stark der Sechste Fehlheim III (4:6 Punkte) wirklich ist, zeigten die Bensheimer beim 9:7 gegen Mitfavorit Ellenbach am vergangenen Freitag. „Das kann auch uns passieren“, warnt TVB-Kapitän Frank Rosenberger und räumt ein: „Es macht nicht so viel Spaß, wenn man überhaupt nicht einschätzen kann, mit welcher Aufstellung der Gegner letztlich antritt. Wir tappen völlig im Dunkeln und müssen uns überraschen lassen.“ Erschwerend hinzu kommt für Bürstadt, aktuell Zweiter mit 10:2 Zählern, dass Adrian Ziegler mit einem Kahnbeinbruch für den Rest der Vorrunde ausfallen wird.

Bezirksklasse-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Den Grundstein zum 9:5-Heimsieg gegen Schlusslicht Lorsch legten die siegreichen SGH-Doppel Gwen Steier/Volker Berg und Robin Gumbel/Heiko Möller. In der Einzelphase waren Kapitän Berg und Möller doppelt erfolgreich, je einen Zähler steuerten Malte Böck, Gwen Steier und Robin Gumbel bei. Am Samstag (17.30 Uhr) will Bezirksliga-Absteiger Hüttenfeld (jetzt 5:3 Punkte) bei der DJK SSG Bensheim II (4:6 Punkte) den nächsten Sieg landen.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: „Wir haben den Pflichtsieg geholt“, erklärte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger nach dem 9:2-Heimerfolg von Spitzenreiter Bürstadt II (10:0 Punkte) über Schlusslicht Pfungstadt IV (0:10). Harald Koch/Jan Epple, Christian Hartmann/Daniel Gliewe und Harald Gliewe/Christian Gliewe legten eine 3:0-Führung in den Doppeln vor. In den Einzeln punktete Hartmann zweifach, die weiteren Zähler sammelten Koch, Epple und das Gliewe-Trio. Am Freitagabend (20 Uhr) will Bürstadts „Zweite“ bei der DJK SSG Bensheim (2:8 Punkte) nachlegen. Oder besser gesagt: vorlegen. „Nach Bensheim kommen die entscheidenden Spiele“, denkt Rosenberger schon an den Vierten 1. TTC Darmstadt, den Dritten GSW und den punktgleichen Zweiten Königstädten III. cpa

