TVB ist „den Tick besser“

Ried.Nur noch vier Spiele bis zum Titel – oder sogar weniger? Mit einem 9:4-Heimsieg über die SG Mitlechtern haben die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt ihren Vorsprung auf den Zweitplatzierten in der Bezirksliga-Gruppe 1 ausgebaut. Der TTC Lampertheim III untermauerte Rang vier mit einem 9:6 gegen die SVG Nieder-Liebersbach. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 mischt die SG Hüttenfeld nach einem 9:3 gegen Schlusslicht TSV Reichenbach weiter im Aufstiegsrennen mit. In Gruppe 3 nimmt der zuletzt spielfreie TV Bürstadt II am Samstag (18 Uhr) beim Drittletzten TTC Eintracht Pfungstadt IV einen neuen Anlauf.

TV Bürstadt, Bezirksliga: Ein 9:4 spricht im Tischtennis selten für eine klare Angelegenheit – so auch nicht beim Bürstädter Heimerfolg über Mitlechtern. „Die sind mit voller Kapelle hierhergekommen und wollten auch was mitnehmen“, hielt TVB-Kapitän Frank Rosenberger fest. Nach den Doppelerfolgen von Nick Groeger/Benjamin Brüderl, Frank Rosenberger/Jan Epple und Adrian Kreuzer/Christian Hartmann stand es aber früh 3:0 für Bürstadt. In der Einzelphase punktete TVB-Spitzenmann Rosenberger doppelt. Brüderl, Hartmann, Groeger und Kreuzer komplettierten die nächste titelreife Teamleistung des TVB. „Wir waren oft den einen Tick besser“, sagte Rosenberger.

Mit 26:6 Punkten liegt Primus Bürstadt jetzt zwei Punkte vor dem neuen Zweiten VfR Fehlheim III (26:8). Die Bensheimer hatten unlängst den TSV Ellenbach (23:9) mit 9:3 besiegt. Am Sonntag sind die TVB-Herren schon um 9.30 Uhr beim Achten Nieder-Liebersbach gefordert. „Die Uhrzeit und die weite Fahrt sind Faktoren, die dem Heimteam in die Karten spielen. Für uns gilt es, von Anfang an voll dagegenzuhalten“, so Rosenberger.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga: „Das 9:6 gegen Nieder-Liebersbach war ein hartes Stück Arbeit“, befand TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Nach den Doppeln lag die TTC-Reserve 1:2 hinten – nur Philipp Seiler/Christopher Luft punkteten. Frank Unterseher/Stefan Adams unterlagen Christian Rotter/Thomas Hassel in fünf Sätzen. Eine Fünf-Satz-Niederlage kassierte auch in der Mitte Seiler gegen Simon Gramlich. Im Spitzenpaarkreuz holten dann Gerhard Blob und Unterseher eine 4:0-Ausbeute. Auch Adams auf Position fünf triumphierte zweimal. Den Zähler zum 7:5 stellte Seiler in seinem zweiten Einzel sicher. Am kommenden Wochenende hat Lampertheim III frei. Am 20. März empfängt der Vierte (jetzt 21:11 Punkte) den Dritten Ellenbach.

SG Hüttenfeld, Bezirksklasse: Hüttenfelds 9:3-Heimsieg gegen Reichenbach war nie gefährdet. Die SGH-Doppel Gwen Steier/Volker Berg, Malte Böck/Heiko Möller und Matthias Thomas/Robin Gumbel stellten rasch eine 3:0-Führung her. Im ausgeglichenen ersten Einzeldurchgang punkteten Steier, Thomas und Möller. In Durchgang zwei machten Böck, Steier und Berg den Deckel drauf. Beim Vorletzten TTC Lorsch strebt Hüttenfeld den nächsten Erfolg an. Fünf Spieltage vor Ultimo ist die SGH Dritter mit 18:8 Zählern. Nur Primus Kirschhausen (20:6) und Heppenheim IV (19:7) stehen besser da.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse: Zwei Wochen nach dem knappen 6:9 bei Spitzenreiter Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt zählt für die TVB-Reserve (Vierter/21:7 Punkte) beim Drittletzten Pfungstadt IV nur ein Sieg. „Das ist eine Pflichtausgabe, bevor in den letzten Spielen die direkte Konkurrenz wartet“, meint Bürstadts Abteilungsleiter Rosenberger. cpa

