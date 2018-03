Anzeige

Ried.Dem ersten Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt bleiben nur noch drei Möglichkeiten, um das Mindestziel „ein Saisonsieg“ zu erreichen. Im Heimspiel gegen den TTC Langen II kassierte das Bezirksoberliga-Schlusslicht eine 4:9-Niederlage. Ebenfalls vor heimischer Kulisse musste sich Bürstadts „Zweite“ in der Bezirksliga-Gruppe 1 geschlagen geben. Der Letzte unterlag dem Vorletzten TSV Auerbach mit 7:9. Klassenkamerad SG Hüttenfeld festigte dagegen Platz drei mit einem 9:7-Heimsieg über den Tabellenzweiten TSV Ellenbach. Den Relegationsplatz sicher hat der TTC Lampertheim III nach einem 9:3 über die DJK SSG Bensheim.

Bezirksoberliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Das Endergebnis von 4:9 ist etwas bitter“, meinte TVB-Kapitän Frank Rosenberger. Beim Stand von 4:8 vergab Harald Koch im vierten Satz fünf Matchbälle – im letzten Durchgang musste sich Büstadts Nummer vier dem Langener Julian Pfeil dann mit 4:11 geschlagen geben. Das Spiel hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können: Im hinteren Paarkreuz hatte Benjamin Brüderl sein zweites Einzel schon gewonnen, auch Jan Epple lag in Führung. „Wahrscheinlich wäre die Entscheidung also erst im Schlussdoppel gefallen“, erklärte Rosenberger. Für die TVB-Herren geht es am Donnerstag, 12. April (20.30 Uhr), beim Drittletzten Spvgg Groß-Umstadt weiter.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt II: Nicht nur als Ersatzspieler bei der ersten TVB-Mannschaft hinterließen Epple und Brüderl einen bleibenden Eindruck. Beim 7:9 gegen Mitabsteiger Auerbach war das Duo an insgesamt vier Punktgewinnen beteiligt. „Sie sind gut unterwegs“, stellte Rosenberger erfreut fest. Am Samstag, 7. April (17 Uhr), schauen die Bürstädter beim Siebten SG Mitlechtern vorbei.