TVB-Reserve überrascht weiter

Bürstadt.Viertes Spiel, vierter Sieg: Für das dritte Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt läuft es in der Bezirksklasse 5 weiter wie geschmiert. Sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Walldorf entschied der Aufsteiger überraschend deutlich mit 10:2 für sich.

„Wir haben früh für klare Verhältnisse gesorgt“, erklärte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Nach dem ersten Einzeldurchgang lag die TVB-Reserve schon 5:1 vorn. Entscheidend für die Höhe des vierten Saisonerfolgs waren vor allem zwei Faktoren. Zum einen ließen Kevin März und Thomas Schremser (4:0 in der Mitte) sowie Jonas Wagner und Dennis Schlachter (4:0 im hinteren Paarkreuz) überhaupt nichts anbrennen. Zum anderen gingen fünf der sechs Fünf-Satz-Partien zu Bürstädter Gunsten aus. Gleich zweimal bewahrte März im letztmöglichen Satz die nötige Ruhe.

Nachwuchskräfte überzeugen

Im Spitzenpaarkreuz besiegten Bürstadts Nachwuchskräfte Julian Müller und Daniel Gliewe Walldorfs Nummer zwei, Markus Götze, jeweils im fünften Satz. Gegen Nuno Alexandre Pedreira Franco, die Nummer eins der Gäste, unterlag Gliewe nach fünf und Müller nach vier Sätzen. In die Karten spielte der dritten TVB-Mannschaft, dass Walldorf (jetzt 3:5 Punkte) ohne die auf den Positionen eins und drei gelisteten Carsten Berz und Hubert Schulz antrat. „Da wir die Mannschaften in dieser Liga kaum kennen, müssen wir von den Mannschaften ausgehen, die auf dem Papier stehen“, meinte Rosenberger.

Für den Tabellenführer (8:0 Punkte) geht es am 6. November zum Drittletzten TV Nauheim II (1:5 Punkte) – zumindest, sofern dann noch gespielt werden darf. „Solange wir keine anderweitige Information bekommen, spielen wir weiter“, erklärte Rosenberger am Dienstagmittag: „Es kann natürlich immer sein, dass etwas passiert.“ Bürstadts Abteilungsleiter denkt dabei zum Beispiel an das Bezirksoberliga-Match der Herren I in Fehlheim, das für Freitagabend in der Sporthalle des AKG in Bensheim vorgesehen ist.

