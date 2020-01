TVB schockt Lampertheim III

Ried.Echte Überraschungen kommen im Tischtennis selten vor. Umso höher ist die Vorstellung des ersten Herrenteams des TV Bürstadt im Bezirksliga-Derby gegen den TTC Lampertheim III zum Rückrundenstart einzustufen. Der Tabellenführer, der auf zwei Stammspieler verzichten musste, entschied die Spitzenpartie gegen die in Bestbesetzung angetretene TTC-Reserve klar mit 9:1 für sich. Nach dem Bürstädter 8:8 bei Verfolger TSK Rimbach schloss indes der TSV Ellenbach nach Punkten zum Primus auf. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 behauptete die SG Hüttenfeld mit einem 8:8 im Verfolgerduell gegen TTC Heppenheim IV den zweiten Tabellenplatz. In Gruppe 3 landete der TV Bürstadt II einen 9:6-Arbeitserfolg beim Vorletzten SV Darmstadt 98 III.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Das 9:1 für uns war für beide Seiten überraschend“, sagte TVB-Kapitän Frank Rosenberger, der ohne die verletzten Adrian Ziegler und Enrico Hof planen musste. Dass Lampertheim III mit seiner Stammsechs kam, machte Rosenberger rückblickend als möglichen Vorteil aus. „Wir wussten: Wir haben nichts zu verlieren“, meinte Rosenberger und sprach von einem „sehr fairen Duell in freundschaftlicher Atmosphäre“. Die TVB-Doppel Nick Groeger/Benjamin Brüderl, Rosenberger/Jan Epple und Adrian Kreuzer/Harald Gliewe legten eine 3:0-Führung vor. Rosenberger, Groeger, Brüderl, Kreuzer und Epple erhöhten auf 8:0, ehe Rosenberger gegen Gerhard Blob in drei Sätzen den Deckel draufmachte. Beim 8:8 in Rimbach ging der TVB mit 3:0 und 6:1 in Führung. Danach kämpfte sich der TSK stark zurück. Am Sonntag (11 Uhr) erwartet Bürstadt den Dritten VfR Fehlheim III (17:7 Punkte) zum nächsten Top-Spiel. „In Bestbesetzung ist das die beste Mannschaft der Liga“, meint Rosenberger.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Eine Erklärung für das 1:9 gegen Bürstadt hatte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend nicht parat. „Gratulation an den TV Bürstadt, der an diesem Tag deutlich besser war und uns regelrecht überrollt hat. Wir sind nie richtig in die Partie gekommen“, erklärte der 59-Jährige, der dem Spitzenreiter „viel Glück auf dem Weg zur Meisterschaft“ wünschte: „Wir sind raus aus dem Rennen.“ Den TTC-Ehrenpunkt zum 1:8 holte Stefan Adams gegen Harald Gliewe. Am Freitag (20 Uhr) empfängt der Tabellenfünfte (jetzt 15:7 Punkte) den Vierten Rimbach (16:8). Große Hoffnungen macht sich van gen Hassend nicht: „Wir werden zum Großteil mit der vierten Mannschaft antreten.“ Gerhard Blob und Christopher haben Tickets für die German Open in Magdeburg. Stefan Karb ist im Urlaub und Adams, von Beruf Lehrer, auf Klassenfahrt.

Bezirksklasse-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Nach dem 8:8 gegen den Fünften Heppenheim IV (13:7 Punkte) ist Hüttenfeld punktgleich mit Hornbach (14:6). Topspin Lorsch II (14:8) ist ebenfalls dicht dran. Gegen Heppenheim führte die SGH 3:0 und 5:1. Im Schlussdoppel mussten jedoch Gwen Steier/Volker Berg das Remis retten. Mit dem Verfolgerduell in Hornbach geht es für Hüttenfeld am 7. Februar weiter.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Beim 9:6 in Darmstadt drehte Bürstadt II erst beim Stand von 2:5 auf. Sieben der letzten acht Einzel entschied die TVB-Reserve für sich. Am Freitagabend (20.15 Uhr) hat der Tabellendritte (15:5 Punkte) den schwächelnden Mitfavoriten TV Seeheim (Platz sieben/6:14 Zähler) bei sich zu Gast. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.01.2020